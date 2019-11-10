Матч «Шахтар» – «Динамо» зупиняли через расизм на трибунах

Арбітр зупиняв матч донецького «Шахтаря» і київського «Динамо» на кілька хвилин через расизм на трибунах стадіону «Металіст» у Харкові 10 листопада.

Усередині другого тайму рефері Микола Балакін забрав команди в підтрибунне приміщення після того, як вболівальники вигукували образи на адресу капітана «Шахтаря» Тайсона. У відповідь бразилець показав трибунам непристойний жест і отримав червону картку.

За кілька хвилин до цього епізоду на образи поскаржився півзахисник «гірників» Дентіньйо. Після цього диктор на стадіоні закликав уникати проявів расизму.

Матч 14-го туру чемпіонату України з футболу завершився з рахунком 1:0 на користь «Шахтаря». Єдиний гол у матчі на 18 хвилині забив Сергій Кривцов.

Після цієї перемоги «гірники» лідирують в українській першості, маючи 40 очок. Другою йде луганська «Зоря» з 28 очками. «Динамо» відстає від «Шахтаря» на 13 пунктів і йде третім.