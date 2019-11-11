«Динамо» і «Шахтар» виступили із заявами щодо расистських висловлювань фанів

Українські футбольні клуби «Динамо» і «Шахтар» виступили із заявами щодо інциденту на матчі чемпіонату України у неділю, який зупиняли через расистські вигуки з трибун.

«ФК «Шахтар» виступає категорично проти будь-яких проявів расизму, расової дискримінації, ксенофобії та пов’язаної з цим нетерпимості. Не може бути жодного виправдання тим, хто заподіює образи, ґрунтуючись на кольорі шкіри, релігійних і політичних переконаннях. Така поведінка є неприпустимою в цивілізованих країнах і футбольних чемпіонатах. УЄФА застосовує найсуворіші санкції до тих клубів та асоціацій, чиї вболівальники виявляють расизм на матчах», – йдеться в заяві гірників.

У ФК «Шахатар» закликали «футбольні органи, клуби зупинити расизм на стадіонах».

«Поділяючи занепокоєність наших донецьких колег у питаннях щодо дотримання норм людської моралі на спортивних аренах, вважаємо поспішним твердження про заздалегідь визначену провину вболівальників, в той час коли розслідування обставин цієї справи ще навіть не розпочалось. З’ясування факту події, визначення ролі та можливої провини її учасників є виключною прерогативою органів досудового розслідування. Ми з нетерпінням чекаємо початку слідства, готові всебічно допомагати у ньому та, у разі доведення провини, будемо вживати усіх можливих заходів для подальшої ізоляції даних осіб не лише від футболу, а і від суспільства», – вказали у своїй заяві динамівці.

У «Динамо» також закликали не робити поспішних висновків щодо обвинувачення саме вболівальників їхньої команди у тому, що вони «нібито вчинили расистські та ксенофобські дії».

«Проблема нетерпимості є актуальною не лише для окремих клубів, а й, на превеликий жаль, присутня на більшості активних фанатських секторів. Варто окремо зазначити надзвичайно важливу роль вітчизняної Асоціації футболу, боротьба якої з футбольним хуліганством зводиться лише до визначення розмірів грошових штрафів. Натомість, за усі роки не ініційовано жодного заходу, зустрічі, діалогу з представниками фан-середовища, лідерами уболівальницьких рухів», – йдеться в повідомленні.

В Українській асоціації футболу інцидент наразі не коментували, як і закиди на адресу асоціації з боку ФК «Динамо».

10 листопада у Харкові відбувся матч 14-го туру чемпіонату України з футболу між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо». Арбітр на кілька хвилин зупиняв поєдинок через расизм на трибунах, зокрема на адресу капітана «Шахтаря» Тайсона. У відповідь бразилець показав трибунам непристойний жест і отримав червону картку. За кілька хвилин до цього епізоду на образи поскаржився півзахисник «гірників» Дентіньйо. Після цього диктор на стадіоні закликав уникати проявів расизму.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь «Шахтаря». Після цієї перемоги «гірники» лідирують в українській першості, маючи 40 очок. Другою йде луганська «Зоря» з 28 очками. «Динамо» відстає від «Шахтаря» на 13 пунктів і йде третім.