«Динамо» зіграє без глядачів через расизм на матчі із «Шахтарем»

Київське «Динамо» зіграє один домашній матч без глядачів через расизм на матчі із донецьким «Шахтарем» у Харкові. Відповідне рішення ухвалив контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу.

Крім того, «Динамо» покаране одним матчем без глядачів умовно з випробувальним строком до кінця сезону-2019/2020 і зобов’язане внести грошовий внесок у розмірі 500 тисяч гривень.

Гравець «Шахтаря» Тайсон, який продемонстрував вболівальникам середній палець, відсторонений на одну гру та ще на дві – умовно.

10 листопада у Харкові відбувся матч 14-го туру чемпіонату України з футболу між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо». У другому таймі арбітр на кілька хвилин зупинив поєдинок через расистські вигуки вболівальників на адресу темношкірих гравців «Шахтаря».

«Гірники» категорично виступили проти будь-яких проявів расизму. «Динамо», зі свого боку, висловило готовність «всебічно допомагати» в розслідуванні інциденту. Поліція відкрила кримінальне провадження.