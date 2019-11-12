Поліція відкрила провадження через расизм на матчі «Шахтар» – «Динамо»

Поліція відкрила кримінальне провадження через расизм на матчі чемпіонату України з футболу між донецьким «Шахтарем» та київським «Динамо».

11 листопада слідчий Слобідського відділу поліції Харкова відкрив справу за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

За даними слідства, близько 20 динамівських уболівальників «вигукували непристойні гасла» на адресу гравців «Шахтаря».

10 листопада у Харкові відбувся матч 14-го туру чемпіонату України з футболу між донецьким «Шахтарем» і київським «Динамо». У другому таймі арбітр на кілька хвилин зупинив поєдинок через расистські вигуки вболівальників на адресу темношкірих гравців «Шахтаря».

«Гірники» категорично виступили проти будь-яких проявів расизму. «Динамо», зі свого боку, висловило готовність «всебічно допомагати» в розслідуванні інциденту.