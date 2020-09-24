«Десна» програла «Вольфсбургу» й вилетіла з Ліги Європи

Чернігівська «Десна» програла німецькому «Вольфсбургу» з рахунком 2:0 у матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи й припинила виступи на турнірі.

Перший гол у матчі на 16-й хвилині забив Джошуа Гілявогі. Крапку в матчі на 92-й хвилині поставив Даніель Гінчек.

Із 60-ї хвилини «Десна» грала в меншості, коли другу жовту картку отримав захисник Йоонас Тамм.

Це був перший єврокубковий матч в історії «Десни».

Україну в єврокубках продовжують представляти чотири клуби: донецький «Шахтар» гратиме у групі Ліги чемпіонів, туди ж може потрапити київське «Динамо»; бронзовий призер чемпіонату луганська «Зоря» гратиме в групі Ліги Європи, «Колос» з Київської області в ці хвилини грає в третьому раунді кваліфікації турніру з хорватською «Рієкою».