У Запоріжжі вперше відбувся забіг на вшанування пам’яті загиблих на Донбасі українських бійців

26 вересня у Запоріжжі в парку Перемоги вперше відбувся легкоатлетичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Учасники акції могли пробігти на власний вибір одну з трьох дистанцій – 2, 5 чи 10 кілометрів. Під час забігу на бігунів була вдягнена символічна табличка з ім’ям загиблого українського військового. На фініші всі учасники отримували медалі від організаторів заходу.

«Мета цієї акції – вшанувати пам’ять загиблих воїнів-учасників Антитерористичної операції, також нагадати всім живим, тим, хто зараз виборює незалежність, що ніхто не буде забути, що всіх ми будемо пам’ятати, і що Україна єдина, і всі ми тримаємося разом. У Запоріжжі це вперше. Але ця акція в Києві проходить вже в четвертий раз. Цього року громадська організація, яка її придумала, долучила Міністерство ветеранів, і вони її підтримали і розповсюдили акцію на всю Україну», – розповіла в.о. директора Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді Дарина Точиліна

В акції взяли участь близько 140 жителів міста різного віку. Як розповів Радіо Свобода один з учасників забігу Андрій Рибальченко, для нього не перший легкоатлетичний марафон, але в такому забігові він бере участь вперше.

«Загалом організатори заходу залишили вибір за учасниками. Можна було обирати героя, за якого біжиш, і можна було надати це право організаторам. Я надав їм це право так, як кожен герой загиблий заслуговує, щоб нього бігли тому, не зміг обрати. І мені надана честь бігти за Романа Євдокимова. Це вояк 93-ої бригади, який загинув у 14-му році в ніч з 16 на 17 вересня під час обстрілів «Градом». Для мене це велика честь, бо цей захід не лише популяризує спорт, біг, що для мене важливо, але і вшановує справжніх героїв України. Тобто цей захід в собі має одразу дві дуже важливі складові для сучасної України», – розповів Рибальченко.

У 2018 році у Запоріжжі вже намагалися провести забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України», але тоді його скасували через малу кількість зареєстрованих учасників.

Акція «Шаную воїнів, біжу за героїв України» є щорічною акцію і відбувається в Україні вчетверте