Roland Garros: Костюк поступилася у першому колі

Українська тенісистка Марта Костюк поступилася у дебютному для себе матчі першого кола відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).

Костюк не змогла переграти японку Нао Хібіно – 4:6, 0:6.

Костюк продовжить змагання у Парижі у парному розряді разом з білорускою Олександрою Саснович.

Сьогодні свій матч першого кола зіграє ще одна українка – Катерина Козлова.

Напередодні турнір залишила Катаріна Завацька, поступившись восьмій ракетці світу, бельгійці Кікі Бертенз. Перша ракетка України Еліна Світоліна у двох сетах здолала росіянку Варвару Грачьову.