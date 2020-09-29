Теніс: Костюк сьогодні дебютує в основній сітці Roland Garros

У вівторок, 29 вересня, у першому колі Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros) зіграють українки Катерина Козлова та Марта Костюк.

Костюк відкриватиме ігровий день на корті №13. Це буде її дебютний матч в основній сітці турніру. Суперницею українки у матчі, який має початися о 12:00 за Києвом, стане японка Нао Хібіна.

Гра Козлової проти іспанки Паули Бадоси запланована третім запуском на корті №4.

Напередодні турнір залишила Катаріна Завацька, поступившись восьмій ракетці світу, бельгійці Кікі Бертенз. Перша ракетка України Еліна Світоліна у двох сетах здолала росіянку Варвару Грачьову.