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29 вересня 2020, Київ 08:47
Новини | Спорт

Теніс: Костюк сьогодні дебютує в основній сітці Roland Garros

Костюк зіграє дебютний матч в основній сітці RG

У вівторок, 29 вересня, у першому колі Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros) зіграють українки Катерина Козлова та Марта Костюк.

Костюк відкриватиме ігровий день на корті №13. Це буде її дебютний матч в основній сітці турніру. Суперницею українки у матчі, який має початися о 12:00 за Києвом, стане японка Нао Хібіна.

Гра Козлової проти іспанки Паули Бадоси запланована третім запуском на корті №4.

Напередодні турнір залишила Катаріна Завацька, поступившись восьмій ракетці світу, бельгійці Кікі Бертенз. Перша ракетка України Еліна Світоліна у двох сетах здолала росіянку Варвару Грачьову.

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