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26 вересня 2020, Київ 18:07
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна завойовує 15-й титул у професійній кар’єрі

Світоліна перемогла у Страсбурзі

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала свій 15-й титул у професійній кар’єрі, здобувши перемогу на турнірі серії WTA International у Страсбурзі.

У фіналі українка здолала представницю Казахстану Олену Рибакіну – 6:4, 1:6, 6:2.

Для першої ракетки України це був другий у сезоні фінал WTA. У березні, до поширення пандемії коронавірусу, вона виграла змагання у Монтерреї.

Вже у понеділок, 28 вересня, Світоліна стартуватиме у першому колі третього в сезоні турніру серії «Великий слем» Roland Garros у Парижі.

Минулого року титул у Страсбурзі також завоювала українка – Даяна Ястремська.

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