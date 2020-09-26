Теніс: Світоліна завойовує 15-й титул у професійній кар’єрі

Українська тенісистка Еліна Світоліна завоювала свій 15-й титул у професійній кар’єрі, здобувши перемогу на турнірі серії WTA International у Страсбурзі.

У фіналі українка здолала представницю Казахстану Олену Рибакіну – 6:4, 1:6, 6:2.

Для першої ракетки України це був другий у сезоні фінал WTA. У березні, до поширення пандемії коронавірусу, вона виграла змагання у Монтерреї.

Вже у понеділок, 28 вересня, Світоліна стартуватиме у першому колі третього в сезоні турніру серії «Великий слем» Roland Garros у Парижі.

Минулого року титул у Страсбурзі також завоювала українка – Даяна Ястремська.