Теніс: українки дізналися імена суперниць у першому колі Roland Garros

Визначилися суперниці українських у стартовому колі основної сітки турніру серії «Великого слему» Roland Garros.

Еліна Світоліна зустрінеться з представницею Росії Варварою Грачьовою. Даяна Ястремська гратиме проти австралійки Дар’ї Гаврилової, Катаріна Завацька – з п’ятою сіяною на турнірі бельгійкою Кікі Бертенз, а Катерина Козлова – з іспанкою Паолою Бадозою.

За вихід до основної сітки змагань у Парижі продовжує боротися Марта Костюк, яка вперше зіграє у фіналі кваліфікації Roland Garros.

Змагання в основній сітці турніру почнуться наступного тижня.