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24 вересня 2020, Київ 21:57
Новини | Спорт

Теніс: українки дізналися імена суперниць у першому колі Roland Garros

Перша ракетка України Еліна Світоліна

Визначилися суперниці українських у стартовому колі основної сітки турніру серії «Великого слему» Roland Garros.

Еліна Світоліна зустрінеться з представницею Росії Варварою Грачьовою. Даяна Ястремська гратиме проти австралійки Дар’ї Гаврилової, Катаріна Завацька – з п’ятою сіяною на турнірі бельгійкою Кікі Бертенз, а Катерина Козлова – з іспанкою Паолою Бадозою.

За вихід до основної сітки змагань у Парижі продовжує боротися Марта Костюк, яка вперше зіграє у фіналі кваліфікації Roland Garros.

Змагання в основній сітці турніру почнуться наступного тижня.

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