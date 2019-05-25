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25 Травень 2019, Київ 20:39
Новини | Суспільство

Українка Ястремська стала переможницею турніру WTA в Страсбурзі

Даяна Ястремська виграла свій третій титул у віці 19 років і 10 днів, що є абсолютним рекордом для України

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19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею турніру WTA в Страсбурзі. Українка у фіналі змагань за понад 2,5 години здолала представницю Франції Каролін Гарсію з рахунком 6:4, 5:7, 7:6.

Для Ястремської це третя перемога такого рівня в одиночному розряді. У жовтні тенісистка виграла турнір в Гонконзі, а в лютому цього року була першою в Хуахіні, (Таїланд).

«Ястремська виграла свій третій титул у віці 19 років і 10 днів. Це абсолютний рекорд для України», – повідомляє «Тенісний портал України».

/**/ /**/ /**/ Українська тенісистка Даяна Ястремська
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Теніс: Даяна Ястремська втретє виходить у фінал турніру WTA

Призовий фонд турніру у Стразбурзі складає 250 тисяч доларів.

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