Українка Ястремська стала переможницею турніру WTA в Страсбурзі

19-річна українська тенісистка Даяна Ястремська стала переможницею турніру WTA в Страсбурзі. Українка у фіналі змагань за понад 2,5 години здолала представницю Франції Каролін Гарсію з рахунком 6:4, 5:7, 7:6.

Для Ястремської це третя перемога такого рівня в одиночному розряді. У жовтні тенісистка виграла турнір в Гонконзі, а в лютому цього року була першою в Хуахіні, (Таїланд).

«Ястремська виграла свій третій титул у віці 19 років і 10 днів. Це абсолютний рекорд для України», – повідомляє «Тенісний портал України».

Призовий фонд турніру у Стразбурзі складає 250 тисяч доларів.