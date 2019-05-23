Roland Garros: чотири українки стартують в основній сітці турніру

Одразу чотири представниці Україну почнуть змагання на другому цього року турнірі серії «Великого шлему» Roland Garros, що 26 травня стартує у Франції.

За результатами жеребкування, перша ракетка України Еліна Світоліна посіяна на турнірі під дев’ятим номером. У першому колі вона зіграє з американкою Вінус Вільямс, яка наразі посідає 52 сходинку у рейтингу WTA. В основній сітці турніру в Парижі Світоліна виступить сьомий рік поспіль, двічі їй вдавалося дійти до чвертьфіналу.

Леся Цуренко отримала на Roland Garros 27-й номер посіву. Стартує вона матчем проти канадійки Ежені Бушар. Для Цуренко це буде сьомий виступ на Відкритому чемпіонаті Франції. Минулого року їй вдалося дійти тут до четвертого кола.

Вперше на Roland Garros зіграє Даяна Ястремська. У першому колі вона зустрінеться з 28-ю сіяною іспанкою Карлою Суарес-Наварро.

Катерина Козлова перший матч зіграє проти однієї з переможниць кваліфікації. Минулого року їй вдалося виграти один матч на Roland Garros – вона обіграла на той момент чинну чемпіонку олену Остапенко з Латвії.