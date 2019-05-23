Теніс: Ястремська зіграє одразу в двох півфіналах у Страсбурзі

Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє одразу в двох півфіналах на турнірі Internationaux de Strasbourg у Франції з призовим фондом 250 тисяч доларів.

19-річна українка після успіху в матчі одиночної сітки проти представниці Франції Фіони Ферро святкувала перемогу і у парному розряді.

Ястремська в парі з представницею Казахстану Галиною Воскобоєвою обіграли пару Мію Като / Шторм Сандерс (Японія / Австралія) – 6:3, 6:4.

У півфіналі Ястремська та Воскобоєва зіграють з китаянками Дуань Інін та Хань Сіньюнь.