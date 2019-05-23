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23 Травень 2019, Київ 19:56
Новини | Спорт

Теніс: Ястремська зіграє одразу в двох півфіналах у Страсбурзі

Ястремська раніше сьогодні пробилася до одиночного півфіналу

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Українська тенісистка Даяна Ястремська зіграє одразу в двох півфіналах на турнірі Internationaux de Strasbourg у Франції з призовим фондом 250 тисяч доларів.

19-річна українка після успіху в матчі одиночної сітки проти представниці Франції Фіони Ферро святкувала перемогу і у парному розряді.

Ястремська в парі з представницею Казахстану Галиною Воскобоєвою обіграли пару Мію Като / Шторм Сандерс (Японія / Австралія) – 6:3, 6:4.

У півфіналі Ястремська та Воскобоєва зіграють з китаянками Дуань Інін та Хань Сіньюнь.

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