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25 вересня 2020, Київ 20:39
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна вийшла у фінал турніру у Страсбурзі

Світоліна гратиме у фіналі проти Олени Рибарикової

Українська тенісистка Еліна Світоліна зіграє у фіналі турніру серії WTA International, який проходить цього тижня у французькому Страсбурзі.

У півфіналі українка здолала представницю Білорусі Аріну Соболенко – 6:2, 4:6, 6:4.

У фіналі, який відбудеться завтра, 26 вересня, Світоліній протистоятиме Олені Рибариковій з Казахстану.

Для першої ракетки України це буде другий у сезоні фінал WTA. У березні, до поширення пандемії коронавірусу, вона виграла змагання у Монтерреї.

Вже у понеділок, 28 вересня, Світоліна стартуватиме у першому колі третього в сезоні турніру серії «Великий слем» Roland Garros у Парижі.

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