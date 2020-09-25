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25 вересня 2020, Київ 13:07
Новини | Спорт

Теніс: Костюк вперше зіграє в основній сітці Roland Garros

Костюк зіграє в основній сітці Roland Garros

Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар’єрі виступить в основній сітці турніру серії «Великого слему» Roland Garros, який проходить у Франції.

У фіналі кваліфікації Костюк у трьох сетах здолала японку Курумі Нару – 6:0, 1:6, 6:2.

Цього року українка також дебютувала в «основі» іншого «меджору» – US Open, повторивши своє найвище досягнення на турнірах «Великого слему» – дійшовши до третього кола.

В основній сітці Roland Garros стартуватимуть ще четверо українських тенісисток: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.

Змагання в основній сітці турніру почнуться наступного тижня.

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