Теніс: Костюк вперше зіграє в основній сітці Roland Garros

Українська тенісистка Марта Костюк вперше у кар’єрі виступить в основній сітці турніру серії «Великого слему» Roland Garros, який проходить у Франції.

У фіналі кваліфікації Костюк у трьох сетах здолала японку Курумі Нару – 6:0, 1:6, 6:2.

Цього року українка також дебютувала в «основі» іншого «меджору» – US Open, повторивши своє найвище досягнення на турнірах «Великого слему» – дійшовши до третього кола.

В основній сітці Roland Garros стартуватимуть ще четверо українських тенісисток: Еліна Світоліна, Даяна Ястремська, Катерина Козлова та Катаріна Завацька.

Змагання в основній сітці турніру почнуться наступного тижня.