US Open: Костюк повторила своє досягнення на турнірах Grand Slam

Українка Марта Костюк пробилася до третього кола Відкритого чемпіонату США (US Open), і таким чином повторила своє найвище досягнення на турнірах серії «Великого Слему» (Grand Slam).

У другому колі Костюк перемогла 45-ту ракетку світу латвійку Анастасію Севастову – 6:3, 7:6. У наступному раунді вона зіграє з четвертою сіяною у Нью-Йорку Наомі Осакою.

До третього кола «меджору» Костюк доходила у 2018 році на Australian Open.

Інші українські тенісистки припинили змагання в одиночній сітці турніру.

Катерина Бондаренко поступилася восьмій сіяній хорватці Петрі Мартіч з рахунком 3:6, 4:6.

Катерина Козлова програла шостій сіяній, представниці Чехії Петрі Квітовій – 6:7, 2:6.

Друга ракетка України Даяна Ястремська не змогла протистояти американці Медісон Бренґл – 2:6, 3:6.