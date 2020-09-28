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28 вересня 2020, Київ 08:14
Новини | Спорт

Теніс: Світоліна та Завацька стартують на Roland Garros

Завацька гратиме проти восьмої ракетки світу

Українські тенісистки Еліна Світоліна та Катаріна Завацька у понеділок, 28 вересня, зіграють матчі першого кола Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros).

Завацька відкриватиме ігровий день на корті С’юзанн Ленглен матчем проти бельгійки Кікі Бертенз. Початок – о 12:00 за Києвом.

Наступним запуском на цьому ж корті Світоліна гратиме проти росіянки Варвари Грачьової.

Ще одна українка Даяна Ястремська вчора припинила змагання на турнірі, програвши представниці Австралії Дар’ї Гавриловій.

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