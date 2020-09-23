Волейбол: «Хімік» здобув перемогу в Лізі чемпіонів

У Запоріжжі завершився матч першого кваліфікаційного раунду волейбольної Ліги чемпіонів, де грали два українські клуби – «Прометей» (м.Кам'янське) та «Хімік» (м. Одеса).

У першій партії вже на перших хвилинах вперед вирвалася команда з Кам'янського. «Прометей» без проблем «взяв» перший сет, маючи перевагу у 10 очок.

Проте наступна партія була повною протилежністю. «Хімік» перехопив ініціативу і завершив сет з рахунком 18:25.

У третьому сеті команди боролися за кожне очко, постійно змінюючи лідера. Але фортуна була на боці клуба з Южного – 17:20. Остання партія також завершилася перевагою «Хіміка» у три очки.

Тож, результат гри 1:3 (25:14, 18:25, 22:25, 17:25) і команда з Южного святкує першу перемогу у новому сезоні Ліги чемпіонів.

Матч-відповідь відбудеться 30 вересня в Южному. Гра розпочнеться о 18:00.

За результатами двох матчів переможець виходить до другого кваліфікаційного раунду, де має зіграти проти найкращої команди пари «Динамо» (Москва) – «Вашаш» (Будапешт).

Проте в Європейській конфедерації волейболу (CEV) намагаються «розводити» українські та російські клуби, щоб вони не грали один проти одного. Тому у випадку перемоги московського «Динамо» буде змінено сітку.

Команда, яка поступиться в українському дербі, перевірить свої сили в Кубку Європейської конфедерації волейболу. У 1/16 суперником українок стане румунський TARGOVISTE.



Для «Прометея» це дебютний сезон у Лізі чемпіонів. «Хімік» у минулому сезоні створив сенсацію – вперше українці пробилися до групового турніру Ліги чемпіонів (не плутати з Кубком європейських чемпіонів, де у 90-х роках грала луганська «Іскра»).