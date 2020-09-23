«Мотор» вдруге поспіль програв у гандбольній Лізі чемпіонів

Єдиний представник України у гандбольній Лізі чемпіонів «Мотор» програв на виїзді данському «Ольборгу». Запорізька команда відстала від суперника на 9 голів – 29:38.

Для «Мотора» це вже друга поразка. 17 вересня український клуб поступився дев’ятиразовому переможцю єврокубка «Барселоні» із рахунком – 25:30.

У турнірній таблиці групи «Мотор» посідає останню сходинку. У чвертьфінал вийдуть дві найкращі команди з групи. Клуби, що посіли в таблиці місця з третього по шосте, зіграють в додатковому раунді плей-офф.

У наступному турі, який відбудеться 30-го вересня, запорізька команда зіграє вдома з угорським «Веспремом».