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24 вересня 2020, Київ 00:38
Новини | Спорт

«Мотор» вдруге поспіль програв у гандбольній Лізі чемпіонів

Минулого тижня український клуб поступився дев’ятиразовому переможцю єврокубка «Барселоні» 

Єдиний представник України у гандбольній Лізі чемпіонів «Мотор» програв на виїзді данському «Ольборгу». Запорізька команда відстала від суперника на 9 голів – 29:38.

Для «Мотора» це вже друга поразка. 17 вересня український клуб поступився дев’ятиразовому переможцю єврокубка «Барселоні» із рахунком – 25:30.

У турнірній таблиці групи «Мотор» посідає останню сходинку. У чвертьфінал вийдуть дві найкращі команди з групи. Клуби, що посіли в таблиці місця з третього по шосте, зіграють в додатковому раунді плей-офф.

У наступному турі, який відбудеться 30-го вересня, запорізька команда зіграє вдома з угорським «Веспремом».

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