Баскетбол: «Дніпро» поступився у Лізі чемпіонів

Єдиний представник України у баскетбольній Лізі чемпіонів «Дніпро» на Кіпрі зазнав поразки у першому матчі кваліфікаційного раунду.

Нідерландський «Гронінген» з початку гри нав’язав свій сценарій і вже після першої чверті мав перевагу у 10 очок – 26:16, після другої «десятихвилинки» ця різниця збільшилася вдвічі.

Після перерви «Дніпро» перехопив ініціативу і у третьому періоді заробив більше очок, ніж «Гронінген». Але цього не вистачило, щоб змінити хід гри. Як результат, 88:53 (26:16, 27:10, 14:16, 21:11) на користь нідерландського клубу. У складі «Дніпра» по 13 очок набрали Анатолій Шундель та Максим Закурдаєв

Через пандемію коронавірусу у баскетбольній Лізі чемпіонів замість двох кваліфікаційних етапів по два матчі, команди грають турнір у форматі «Фіналу чотирьох». Крім дніпровського клубу у групі виступають нідерландський «Гронінген», кіпрський «Керавнос» та грецький «Іракліс». Усі матчі відбудуться в місті Нікосія, Кіпр.

Тепер команда Дениса Журавльова гратиме у Кубку Європи ФІБА в групі E, де на неї чекають ті, хто програв у парах: «Монс» (Бельгія) – «Анвіл» (Польща), «Спортінг» (Португалія) – «Фрібург» (Швейцарія) та «Лондон Лайонс» (Велика Британія).

У цьому євротурнірі змагатимуться ще два представника України – «Київ-Баскет» та «Прометей». Через пандемію коронавірусу Кубок Європи ФІБА перенесли на січень 2021 року.

На початку вересня БК «Дніпро» знявся з товариського турніру через декілька позитивних тестів на COVID-19 – діагноз підтвердився у п’яти гравців.