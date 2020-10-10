«Дивно, коли футболіст кричить після голу, а разом з ним лише 11 людей на полі та «лава запасних» – футбольні фанати

Вони чекали цього моменту майже пів року. Уже сьогодні, 10 жовтня, на НСК «Олімпійський» на трибуни повернуться вболівальники, і збірна України зіграє проти команди Німеччини, відчуваючи справжню підтримку. Щоправда, фанати заповнять арену лише на 30%. А під час матчу всі мають дотримуватися масочного режиму та соціальної дистанції, бо в іншому випадку – УЄФА може переглянути своє рішення й повернути порожні трибуни.

Про футбол без атмосфери, останні програші «синьо-жовтих», зміни в українській грі №1 та дотримання карантинних обмежень Радіо Свобода розповів футбольний фанат Родіон Хворостяний. Він визнає: дисципліна в українців кульгає, але він одягає маску завжди й скрізь, і зробив би те ж на трибуні – лише пустіть!

Радіо Свобода у рубриці #МояІсторія розповідає історії людей, на життя яких вплинула пандемія коронавірусу COVID-19. Це – лікарі, які рятують життя і ризикують своїм; пацієнти, які борються з недугою; родичі тих, хто інфікувався і захворів; малі підприємці, які рятують свій бізнес чи навіть відкривають під час епідемії нові можливості.

Любов до футболу, як і у більшості хлопців, з’явилася в нього у дитинстві завдяки батькові, розповідає Родіон Хворостяний. Саме тато вперше привів хлопця на стадіон на матч донецького «Шахтаря». Після цього Родіон спочатку намагався відвідувати всі єврокубкові матчі, далі – не пропускати кожну гру «гірників» у регулярному чемпіонаті – з часом з’явилося зацікавлення збірною України та до європейських клубів.

«Найяскравіше враження – це молодіжне Євро в Донецьку та Маріуполі. Ми були ще дітьми, намагалися підтримувати збірну максимально, бігали з прапорами навколо поля. Золоті були часи!», – розповідає Родіон Хворостяний.

А потім 2014 рік, війна, переїзд до Києва…Улюблені команди у столиці грали не так вже й часто: «Шахтар» прописався у Харкові, збірна – у Львові, Харкові чи на виїзді. Але Хворостяний все одно їздив та вболівав. А далі – карантин та відміна матчів…

Вони так довго чекали на повернення футболу, а коли почули, що ігри все ж таки будуть, приємну новину затьмарило доповнення: глядачів на трибуни не пускатимуть. Тож Родіон, як і більшість вболівальників, змінили підтримку на секторах на перегляд матчів з екрану.

Підтримувати на стадіоні чи дивитися з друзями біля екранів – це різні відчуття

«Коли футболіст забиває гол і кричить тільки він та його команда – 11 людей на полі та «лавка запасних – це трохи не те. З іншого боку, якщо команда виграє, то це приємно, і неважливо, де ти вболіваєш. Попри те, кожен вболівальник знає, що підтримувати на стадіоні чи дивитися з друзями біля екранів – це різні відчуття. Тому, звичайно, чекали та хотіли якомога швидше повернутися на трибуни», – каже Родіон Хворостяний.



І ось вона – приємна новина. Стадіони відкриють вболівальникам двері. Тепер матчі збірної України в «Лізі нації» та українських клубів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи відбудуться з фанатами на трибунах. Єдина умова – дотримання карантинних обмежень



Проте, на думку Родіона Хворостяного, навряд чи усі вболівальники відповідально поставляться до таких умов. Адже у регулярному чемпіонаті вже відбувалися матчі за участю фанатів: там «були питання» і до масочного режиму, і до соціальної дистанції.

Я б одягав маску і на футболі, не вважаю, що це якийсь утиск моїх прав. Я готовий бути весь матч в масці, головне – щоб пустили на трибуни

«Наприкінці вересня у Будапешті відбувся Суперкубок УЄФА-2020 року. Це був перший єврокубковий матч із глядачами аж з березня. І там також заповнюваність стадіону була на 30%, й усі люди були в масках. У нас же, судячи з ігор в регулярному чемпіонаті, люди цього не дотримуються, сидять без масок, групами – іноді по 20 людей. При цьому, навряд чи вони б змогли ось так купити поруч 20 квитків. Це фізично було неможливо. Тобто пересідають, не думаючи про соціальну дистанцію. Мені здається, що ми не до кінця свідомі в таких питаннях. Щодо мене, то я завжди в масці – у транспорті, магазинах. І я б одягав маску і на футболі, не вважаю, що це якийсь утиск моїх прав. Я готовий бути весь матч в масці, головне – щоб пустили на трибуни», – каже Родіон.

Коронавірус не лише залишив вболівальників на пів року без рідної стадіонної атмосфери, але й продовжує вносити свої корективи. Щотижня в інформаційному просторі з'являються новини про черговий спалах захворюваності на СOVID-19 у командах. Іноді це поодинокі випадки, але все частіше фіксують дані про велику кількість гравців та персонал клубу. З останніх новин – донецький «Шахтар». За підсумками повторного тестування футболістів і співробітників «гірників» на COVID-19 виявлено 9 гравців і 9 осіб персоналу з позитивними результатами. Попри те, сезон все ж таки треба було розпочинати, каже футбольний фанат.

Можливо, відбуватимуться якісь затримки турів, десь не гратиме основний склад, але серйозно не вплине на футбол

«Є європейський досвід, там також сезон відновили, дограли, розпочали новий. Чому б не проводити й у нас? Можливо, відбуватимуться якісь затримки турів, десь не гратиме основний склад, але в цілому – це не має серйозно вплинути на весь український футбол», – каже Родіон.

Через що в останній момент і збірна України була вимушена змінювати склад: точнісінько напередодні товариської гри проти команди Франції. В останню мить стало відомо, що «синьо-жовтим» не допоможе воротар Андрій П'ятов. Збірна була змушена заявити легендарного голкіпера, а тепер – тренера Олександра Шовковського. Проте, Україна розгромно поступилася у «товарняку» – 7:1. І це, за словами Родіона, не стало для нього сюрпризом: справа не лише у складі, каже фанат.

Попри розгромний рахунок, Шевченкові вдалося показати бодай якусь гру в красивий атакуючий футбол

«Такі матчі показують наш справжній рівень. Об'єктивно, у нас немає можливості купувати сильних легіонерів, які б підтягнули рівень нашого футболу, даючи можливість молодим гравцям набирати високий рівень. Більшість наших гравців виступають або в чемпіонаті України, або в Бельгії, ну Маліновський грає в «Атланті»... Це наш рівень. І тут немає сенсу злитися на збірну або звинувачувати Шевченка в результаті. Хотілося б, щоб ми грали трохи в інший футбол з такими командами, не намагалися просто контролювати м'яча. Як показує практика, ми не вміємо виходити з пресингу в кілька дотиків, як і треба робити у такому випадку. Але відверто, попри розгромний рахунок, Шевченкові вдалося показати бодай якусь гру в красивий атакуючий футбол», – розповідає вболівальник.

Попри незадоволення українських вболівальників останньою грою України, хейт у соціальних мережах, фанати все одно дивитимуться і підтримуватимуть сьогодні «синьо-жовтих», каже Родіон. Адже футбол – це емоції і на полі, і на трибунах.



«У матчах проти Німеччини та Іспанії не варто чекати на диво. Досягненням буде, якщо збірна зможе набрати бодай очко в одному з двох матчів. Не хочеться побачити «Сталінград» або «Бий-біжи». Проте і Німеччину, і Іспанію потрібно чимось дивувати. Граючи через контроль м'яча в таких матчах, де суперник на дві голови сильніше, ми результату не доб'ємося, якщо тільки якась із команд не вирішить віддати нам цю гру. Український вболівальник такий же, як і європейський. Він може десь лаятися, але при позитивному результаті знову носитиме команду на руках», – каже Родіон.

10 жовтня Україна зіграє проти Німеччини у «Лізі Нації» – турнірі, яким УЄФА прагне замінити звичні товариські матчі. Додаткової ваги йому надає можливість вийти на чемпіонат Європи або на чемпіонат світу в разі провалу у відбірковому циклі. У дебютному матчі, який відбувся у Львові за порожніх трибун, «синьо-жовті» переграли команду Швейцарії ­– 2:1, після чого на виїзді поступилися команді Іспанії – 4:0.

У жовтні підопічні Андрія Шевченка зіграють одразу два матчі в Києві. Крім Німеччини, суперником України стане Іспанія, з нею зустріч запланована на 13 жовтня.