Спорт за тиждень: поразка збірної, рекорд у марафоні та паралімпійський тріумф

«Молодіжка» зберігає шанс потрапити на Євро

Молодіжна збірна України з футболу вдома переграла команду Румунії з мінімальним рахунком. Єдиний гол «синьо-жовтих» забив Сергій Булеца на 80-й хвилині, який реалізував пенальті. Тепер, після 8 турів, Данія продовжує лідирувати, маючи в своєму активі 22 очки. У Румунії – 16, в України – 10 і на один матч більше в запасі. Для того, щоб «синьо-жовті» вийшли з кваліфікації їм треба виграти всі наступні матчі, а Румунії набрати не більше двох балів.



Без українок у фіналі

Перша ракетка України Еліна Світоліна не змогла вийти до півфіналу Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros). У чвертьфіналі вона поступилася аргентинці Наді Подоросці – 2:6, 4:6.

Ще одна українка Марта Костюк у парі з білорускою Олександрою Саснович програла з рахунком 2:6, 5:7 угорсько-французькому дуету Тімея Бабош – Крістіна Младенович.

Представниця України в одиночній сітці юніорських змагань Дар'я Лопатецька не змогла пройти росіянку Оксану Селехметьєву – 6:3, 3:6, 3:6.

Пробігла із рекордом

Українка Вікторія Хапіліна стала найкращою серед жінок у Софійському марафоні, який відбувся в 37-й раз. Легкоатлетка подолала дистанцію за 2 години 27 хвилин та 29 секунд. Цікаво, що цей результат став рекордом змагань.



Серед чоловіків перше місце посіли марокканці Йозеф Сбай і Радуан Нуїні. Вони одночасно перетнули фінішну стрічку за 2 години 13 хвилин та 3 секунди, проте після перегляду фотофінішу перемогу було присуджено Йозефу Сбаю. А ось третє місце посів Мохаммед Алі з Нідерландів.

Черговий чемпіонський захист

Український професійний боксер Денис Берінчик вчетверте захистив титул Інтернаціонального чемпіона WBO. Українець не залишив шансів румуну Віорелу Сіміону, захопивши ініціативу ще в першому раунді. І після серії нокдаунів у шостому та сьому раунді, переміг Сіміона технічним нокаутом у 8 раунді. Це вже чотирнадцята перемога українця.



Цікаво, що і цього разу Денис Берінчик здивував уболівальників своїм виходом на ринг – «вилетів» у костюмі Супермена, а потім зняв його, залишившись у футболці луганської «Зорі».

Далі без волейбольної Ліги чемпіонів

Южненський «Хімік» не зміг пробитися до групового етапу волейбольної Ліги чемпіонів. Український клуб поступився італійській «Скандіччи», так і не вигравши жоден сет. Обидва матчі завершилися з рахунком – 3:0. Тепер «Хімік» продовжить свої виступи в Кубку CEV, де зустрінеться з «Галатасараєм». Також у цьому кубку зіграє ще один представник України – «Прометей» (Кам’янське).

Чергова поразка України

Збірна України з футболу продовжує свою смугу поразок. У Києві вперше за пів року відбувся матч «синьо-жовтих» із вболівальниками. На НСК «Олімпійському» дозволили зайняти 30% арени, проте цієї підтримки не вистачило, щоб збірна України виграла у матчі з Німеччиною. На 20-й хвилині Маттіа Гюнтер відкрив рахунок, вже за пів години перевагу німців збільшив Леон Горетцка. Україна відповіла лише одним голом, який реалізував Руслан Малиновський, виконавши пенальті.

Після трьох турів Україна посідає третю сходинку, маючи в своєму активі три очка. В Іспанії – 7 очок, у Німеччини – 5, Швейцарія замикає «квартет» з одним очком у «кошику». Наступним суперником України стане збірна Іспанії. Матч відбудеться 13 жовтня на НСК «Олімпійському».

Велоспорт: є перші нагороди

В італійському місті Фйоренцуола завершується чемпіонат Європи з велотреку. Українці вибороли дві нагороди. Богдан Данильчук став чемпіоном Європи серед юніорів з велосипедного спорту на треку в гонці кейрін, залишивши позаду німця Пауля Гросса та швейцарського велогонщика Даміена Фортіса. Бронзову нагороду до скарбнички збірної додала Алла Білецька.



Паралімпійці тріумфують

Чемпіонат Європи з академічного веслування завершився тріумфом українських паралімпійців. На їхньому рахунку 4 нагороди – «золото», три «срібла» – а також перше місце у командному заліку.

Чемпіон Паралімпійських ігор 2016 року Роман Полянський випередив свого суперника на 13 секунд та фінішував першим у змаганнях серед одиночних човнів у чоловіків (PR1 M1x). Серед жінок (у цій же категорії) Анна Шеремет стала другою. Ще одне срібло здобули Світлана Богуславська та Ярослава Коюда у парних «двійках», а також четвірка із стерновим, у складі якої виступали Максим Жук, Станіслав Самолюк, Дарія Котик, Олександра Полянська та Юлія Маласай.



Визначилися фіналісти

Відбулися півфінальні зустрічі ULAF League One. Харківські «Атланти» на виїзді в суху переграли київських «Патріотів» – 28:0.

В іншому двобої столичні Сapitals були сильнішими за «Вінницьких вовків» – 26:06. Уже 24 жовтня стане відоме ім'я чемпіона. За головний трофей боротимуться харків'яни та Сapitals, а ось «Патріоти» та «Вовки» розіграють «бронзу».

Баскетбол повертається

Завершився перший тур Суперліги з баскетболу. «Київ-Баскет» переможно провів два матчі. Від «бджіл» постраждала «Одеса» (74:54), а також кияни помстилися за півфінал Кубка України «Хіміку», вигравши зустріч «регулярки» – (65:52).



Чинний чемпіон «Дніпро» повертається до тями після того, як в команді перехворіли на коронавірус. Зустріч із «Черкаськими мавпами» завершилася перемогою «дніпрян» – 85:78.

«Запоріжжя» тріумфує у матчі з «Прометеєм» – 78:69, новачок Суперліги «Тернопіль» поступається «Хіміку» (64:80), але виграє в «Одеси» (74:64). «Харківські соколи» з мінімальною перевагою долають «Черкаські мавпи» – 70:69.

Результативний рекорд у першому турі встановив гравець «Черкаських мавп» Олексій Кобець, який у матчі проти «Дніпра» набрав 38 очок.

Рекордну кількість асистів у матчі першого ігрового тижня віддав найкращий захисник минулого сезону Денис Лукашов, «Прометей». Найціннішим гравцем тижня став форвард дебютантів Суперліги «Тернопіля» Аверейл Югба.