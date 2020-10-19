Спорт за тиждень: історична перемога збірної, поразка Ломаченка та медальний маутенбайк

Новий король у боксі, подарунок від збірної з футболу, старт єврокубків у гандболі, довгоочікувані медальні виступи в олімпійських видах – спортивний тиждень виявився історичним для українців. Про це – у традиційному спортивному дайджесті від Радіо Свобода.

Українська нагорода в маутенбайку

У Швейцарії завершився чемпіонат Європи з велоспорту (маутенбайку) у гонці крос-кантрі. Чинна чемпіонка світу Полін Ферран Прево з першого кола вийшла у відрив. Головними переслідувачками були Анне Терпстра (Нідерланди), Еві Річардс (Велика Британія) та Шіна Фрей (Швейцарія). На другому колі нідерландська представниця змогла втекти, а вже на наступному – українка Яна Беломоіна наздогнала інших претенденток на «бронзову» нагороду.

Боротьба за третє місце тривала до останнього кола. Українській спортсменці вдалося вирватися вперед та фінішувати третьою, відставши від лідерки Полін Ферран Прево з Франції на 56 секунд. «Срібло» виборола представниця Нідерландів Анне Терпстра.

Для Беломоіної це третя нагорода з континентальної першості. У 2017 році українка стала чемпіонкою Європи, у 2019-му виборола «срібло», тепер – бронзова нагорода.

Сенсаційна перемога України

Збірна України з футболу вже другий рік поспіль робить справжній подарунок до Дня захисника, виграючи напередодні у топових команд. В цьому році «синьо-жовті» побороли Іспанію. На 76 хвилині єдиний гол українців забив Віктор Циганков. І це перша перемога української команди над Іспанією в історії.



Паралельний матч між Німеччиною та Швейцарією завершився нічиєю – 3:3. Відтак Україна з 6 очками посідає третє місце в групі.

Цікаво, що напередодні матчу іспанське видання Marca переплутало кілька прізвищ українських футболістів. Так у складі «синьо-жовтих» з'явилися Циніков, Кобаленко, Шарапенко, Караве, Михайліченхо та Мараменко, замість Циганков, Коваленко, Шапаренко, Караваєв, Михайліченко та Макаренко. Після перемоги України в матчі над Іспанією у соціальних мережах передали іспанськім ЗМІ «привіт від Цинікова», як автора єдиного голу у ворота іспанської команди.

Проти «Лома» є прийоми

Боксер Василь Ломаченко програв усі свої пояси 23-річному американцеві Теофімові Лопесу. У бої за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кілограма) одноголосним рішенням суддів переміг боксер зі США –119-109, 117-111, 116-112. Тож Лопес став наймолодшим в історії абсолютним чемпіоном світу.

В команді Ломаченка не задоволені суддівськими оцінками. За словами Боба Арума, промоутера Ломаченка та Лопеса, бій виграв американець, але не з таким розгромним рахунком. Головна претензія до судді Джулі Ледерман, яка оцінила бій 119:109 (11 раундів за Теофімо, 1 – за Василем).



Після поразки від Теофімо Лопеса «СуперВася» опустився на 27-е місце в рейтингу найкращих боксерів незалежно від вагової категорії – P4P, хоча тривалий час утримував топ-5 у цьому списку.

Цікаво, що у контракті на бій не було прописано реваншу, тож невідомо чи проведуть ще один двобій Ломаченко та Лопес. Адже сам новоспечений абсолютний чемпіон проти такої зустрічі, аргументуючи, що якби програв він, то йому «за контрактом» шанс би не надали.

Єврокубки з гандболу розпочинаємо з поразки

У другому кваліфікаційному раунді Європейського Кубку з гандболу дебютував миколаївський жіночий клуб «Реал» матчем проти італійського «Алі-Бест Еспресо Местріно». Суперники не виявили найсильнішого в основний час (24:24), тож путівку до третьої кваліфікації розігрували в овертаймі. Тут більш влучними були італійки – матч завершився з рахунком 29:27.

Найрезультативнішою серед українок була Світлана Аксьонова, яка закинула 11 м’ячів. У італійок тріумфувала Джіованні Лукаріні, на рахунку якої 19 влучних кидків.

«Срібло» на вагу «золота»

Українець Марк Падун став другим на 12-му етапі велогонки «Джиро д’Італія». На передостанньому підйомі етапу український спортсмен мав розіграти «золото» з еквадорцем Джонатаном Нарваєзом, проте через технічні проблеми з колесом Падун втратив дорогоцінний час. Як результат, відстав від Нарваєза на 1 хвилину та 8 секунд.



У загальному заліку Падун посідає 39-е місце зі 143 спортсменів, які залишилися у турнірі. Загалом відбудеться 21 етап, а фінішна гонка відбудеться 25 жовтня.

В останнє представник України був серед призерів у такому турнірі в 2004 році, тоді на п'єдестал піднявся Сергій Гончар.

Ще один пояс в активі українців

Український суперсередньоваговик Петро Іванов у Німеччині переміг господаря турніру Юсуфа Кангуеля. Українець захопив ініціативу в першому раунді та повністю перебоксував суперника. У четвертому раунді Іванов вразив Кангуеля лівим боковим, як результат, нокдаун. Німецький боксер піднявся, проте рефері припинив бій.

Тепер Іванов – володар пояса WBC International Silver у суперсередній вазі. Для Іванова це 13-а перемога на професійному ринзі, а ось для Кангуеля – четверта поразка.

Поразки в тенісі

Сергій Стаховський поступився у стартовому колі змагань АТР Challenger Tour у Стамбулі. Українець не зміг протистояти Джею Кларку з Великої Британії – 4:6, 0:6. Попереду у Стаховського ще парний виступ із Денисом Молчановим проти дуету Луїс Давід Мартінес (Венесуела)/Мігель Анхель Реєс-Варела (Мексика).

Також невдало стартувала і Даяна Ястремська, яка в тандемі з Оленою Рибакіною з Казахстану, виявилася слабшою за канадсько-бразильський дует Габріелу Дамбровські та Луїзу Стефані – 4:6, 2:6.

Ще одна поразка в активі іншої українки – Людмила Кіченок із китаянкою Чжан Шуай. Кіченок поступилися Бетані Маттек-Сендс (США) та Барборі Стрицовій (Чехія) 5:7, 3:6.

«Баталії» у баскетболі

Завершився другий тур Суперліги з баскетболу. Після чотирьох матчів лідирує «Київ-Баскет», маючи в своєму активі 8 очок. На цьому тижні кияни були сильнішими за «Миколаїв» (72:88) та за «Черкаських мавп» (67:102).



Ще дві перемоги святкувала команда «Запоріжжя», яка не залишила шансів володарю Кубка України «Хіміку» (86:55) та «Одесі» (80:66).

Продовжує дивувати новачок Суперліги «Тернопіль», який без проблем розібрався з «Черкаськими мавпами» (60:98) та «Миколаєвом» (68:106).



Також без поразок цей тиждень минув і у «Прометея». Команда з Кам'янського виграла у «Хіміка» та «Одеси».

А ось легендарний «Будівельник» повернувся з двома поразками. Спочатку кияни поступилися чинному чемпіонові «Дніпру», а потім у два очки програли «Харківським Соколам». Проте з останнім матчем ще не закрите питання.

«Будівельник» подав протест на результат цієї гри через епізод, який відбувся на заключних секундах матчу. Гравець київського клубу Реджи Джонсон за 3 секунди до завершення ігрового часу за рахунку 77:79 виконав триочковий кидок, після якого м’яча торкнувся форвард харківської команди Володимир Шевченко. Кияни вважають, що триочковий кидок має бути зараховано.



Уже на цьому тижні готуємося вболівати за українські клуби в Лізі чемпіонів та Лізі Європи, не забуваємо про теніс та баскетбол.