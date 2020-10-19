110 людей на 40 ліжках: як коронавірус атакує «ДНР» та «ЛНР»

Так звана «друга хвиля COVID-19» на окупованому Донбасі: лікарні переповнені, лікарів не вистачає, ціни в аптеках занадто високі. А засоби масової інформації, підконтрольні проросійським бойовикам, реальні дані про кількість хворих на COVID-19 замовчують, хоча вже навіть у Росії обговорюють катастрофу, яка насувається на угруповання «ДНР» та «ЛНР». Що ж відбувається в Донецьку та Луганську? Як розгортається епідемія коронавірусної інфекції на непідконтрольних Україні територіях Донбасу?

Ефір телеканалів бойовиків – заповнений інформацією про кількість інфікованих коронавірусом, застереженнями про небезпеку і звітами про наявність необхідних засобів захисту.

«Республіка намагається забезпечити потребу в засобах захисту від COVID-19 за рахунок власного виробництва», – звучить з телеекранів на окупованих територіях Донбасу.

Ціни на маски від 8 до 15 рублів (від 3 до 5 гривень). Сировину закуповують у Російській Федерації

Проте місцеві жителі в реальності бачать зовсім іншу картину: лікарні переповнені, ефективного лікування немає, в соцмережах пишуть, що буває і маски складно знайти.

«Для забезпечення індивідуальними засобами захисту всіх гостей і жителів республіки додатково перепрофілювали 15 підприємств легкої промисловості. Ціни на маски від 8 до 15 рублів (від 3 до 5 гривень). Сировину ми закуповуємо в Російській Федерації», – кажуть в одному з сюжетів.

Із початком карантину в так званій республіці неодноразово заявляли, що забезпечені всіма необхідними засобами захисту. Навіщо тоді перепрофілювати ще 15 підприємств? Риторичне питання.

Що стосується противірусних препаратів, їх теж закуповують у Росії. В окремих аптеках навіть, наприклад, можна знайти російську новинку – «Коронавір» (препарат російського виробництва, використання якого міністерство здоров'я Росії погодило на початку осені – ред.), який в аптеках окупованого Донецька коштує 15 тисяч рублів, що більше ніж п'ять тисяч гривень.

Місцеві новини показують наявність в аптеках противірусних препаратів, проте навіть фармацевти не приховують, що, наприклад таких популярних препаратів як «Арбідол» і «Азитроміцин» в наявності немає і поставки тільки очікуються.

Тим не менш, кореспондент із впевненістю повідомляє, що аптеки заповнені всім необхідним. Але за інформацією одного з донецьких телеграм-каналів є проблеми не тільки з противірусними - в лікарнях людям просто дають списки необхідних препаратів і кажуть: «купуйте, у нас цього немає». В середньому на лікування в тиждень виходить 10-15 тисяч рублів (від 3,5 тис. грн. до 5,5 тис. грн.).

Якщо стан погіршується, то призначають ще й антибіотики. Наприклад, «Тієнам» і «Меронем» обійдуться близько 9-12 тисяч рублів (майже чотири тисячі грн.) на три дні, але їх в республіці недостатньо, тому беруть аналоги за 3500-4000 рублів (півтори тисячі грн) на три дні. Саме лікування триває від двох тижнів до місяця або більше.

Найгірша ситуація в лікарнях

«Я зараз біля центральної міської клінічної лікарні №3 міста Донецьк, акушерсько-гінекологічний корпус, пологове відділення. Саме в цей величезний будинок на лівому березі Кальміусу привезуть зараз ковідних хворих. Розмовляла з доктором – нічого не готово, породіль не вивезли, в бюветах лежать маленькі діти, так званий інкубатор, тобто нічого не готово до прийому хворих. Люди стривожені, в шоці...», – розповідають у своїх відео очевидці.

Не тільки пологовий будинок переробили під прийом хворих ковідом. Наприклад, місцеві розповідають, що військові лікуються в окремому корпусі на території лікарні імені Калініна. Там також пристосували і колишнє відділення алергології. В 9-й міській лікарні вже заповнені 4 поверхи стаціонару. Перепрофілювали і 11 лікарню, але місць все одно не вистачає.

«Перша година відкриття донецького пологового будинку під ковід. Так ... раз, два, три, чотири, п'ять, ось там шоста швидка. Харцизьк, Донецьк... Буде морг», – озвучує те, що відбувається навколо лікарні очевидиця.

У пабліках пишуть, що лікарні до прийому таких хворих не готові. У тому ж пологовому будинку територію розділили просто клейонкою. Лікарів змушують самостійно купувати засоби захисту, а померлих замотувати в будівельну плівку.

Ситуація у Луганську не краща

У Луганську ситуація нітрохи не краща. За словами людей, у лікарнях вже відміняють звичайні медогляди, тому що не справляються із потоком хворих. Так само і в 7-й, і в 4-й, і в 1-й лікарні – нестача кисню і місць для людей хворих на пневмонію.

Фрагмент розмови у передпокої в лікарні:

– У нас двостороння пневмонія і людина не ходить, що ми будемо з ним вночі робити, можете мені пояснити? У нас немає медосвіти!

– Буде гірше викликайте лікарів.

– Швидка не приїжджає, ми чекали швидку п'ять годин!

– Чудово. Що ви мене вмовляєте? Сто десять чоловік на сорока ліжках.

І поки бойовики переконують: «у нас все нормально», у Росії вже розуміють масштаби катастрофи. Ось, наприклад, що заявив в одній з програм кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова колишній український депутат від КПУ Спиридон Кілінкаров.

Єдиний бізнес, який там процвітає – це надання похоронних послуг

«Там епідемія. Там пневмонія – це вирок. Там немає лікарів, там немає ліків. Лікувати нікому. Лікарні закриті, родичі в лікарню потрапити не можуть, що з цими людьми там відбувається, ніхто не знає. Кількість померлих в три рази... Я за ці тижні двох чоловік поховав...Єдиний бізнес, який там процвітає – це надання похоронних послуг. Збільшився у три рази», – заявив Кілінкаров.

Кілінкаров навіть не соромився висловлюватися негативно щодо лідерів бойовиків угруповань «ДНР» і «ЛНР».

«Ось Медведчук приїжджає і просить вакцину, а ці лідери «ЛНР» і «ДНР»… вони взагалі розуміють, що там відбувається чи ні!? Самі привітання із 75-річчям, із 80-річчям і всім іншим. Я взагалі не розумію, як можна цим всім керувати? Крім обмежень більше нічого немає! Люди не знають, що робити», – не вгамовується гість Соловйова.

І, звичайно ж, Кілінкаров запропонував – хто і як має вирішити проблеми.

Нехай не ображаються на мене росіяни, але перед цими людьми ви зобов'язані

«Нехай не ображаються на мене росіяни, але перед цими людьми ви зобов'язані це зробити. Ну, хоча б якусь групу фахівців туди відправити. Людина в білому халаті – це ще не лікар. Розумієте?», – підсумував Кілінкаров.

Дійсно, користувачі соцмереж писали, що в так званих республіках не вистачає працівників у лікарні і планували залучати до роботи студентів-медиків.

А Росія, звичайно, теж не стоїть осторонь і після концерту Григорія Лепса, заради якого на площі зібралося все місто, тепер відправила до Донецька – Московський цирк.

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