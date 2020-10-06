Угруповання «ДНР» готується до нових псевдовиборів чи до відставки Пушиліна?

Місцеві вибори за українськими законами в цьому місяці вже точно не відбудуться на тимчасово окупованому Донбасі. Умов для їхнього проведення немає – це визнав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Однак в угрупованні «ДНР» спостерігається політична активність. Там навіть реєструють нові партії. Що це: імітація бурхливої діяльності, підготовка до відставки Пушиліна або шантаж України?

Питання від «Донбас Реалії»: «Хто вам відомий з так званих політиків «ДНР»?» викликає неоднозначну реакцію у людей на вулицях непідконтрольного Україні Донецька:

- Не можу навіть сказати, намагаюся в політику не лізти…

- Звісно, знаю Пушиліна. А ще, цього… «Мера» Горлівки.

- Ну як кого, «голову»...

- Напевно, не буду тут оригінальним. Дуже-дуже мало політиків у нас...

«На окупованому Донбасі політики немає!» Здавалося б, аксіома. Кремль не допускає плюралізму думок і серйозно обмежує самостійність своїх ставлеників. Заміни ватажків угруповань «ЛДНР» відбуваються раптово, а їхніх наступників теж призначають у Москві. Так звані «вибори» проводять вже заднім числом і завжди перемагають чинні ватажки.

Місцевих виборів за українськими законами там також не передбачається.

Однак експерти зазначають – в непідконтрольному Донецьку справжній сплеск політичної активності:

«Взагалі, таке враження, ніби стартує якась передвиборча кампанія. І різні навколовладні діячі опосередковано вказують на те, що почалася підготовка до виборів. Видно, що дуже активізувався останнім часом Денис Пушилін. У нього мало там «велике будівництво», як в Україні за аналогією», – каже аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Дійсно, ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін не сходить з екранів місцевого ТБ. Типовий сюжет на телеканалі сепаратистів: Пушилін спілкується з мешканцями якогось окупованого міста, які скаржаться на місцеву владу чи побутові проблеми.

Прямі лінії, поїздки в райони, зустрічі з місцевими жителями – чим не передвиборча кампанія?

«Пушилін в принципі сидить на валізах. Він в будь-який момент може злетіти з посади. Просто його ще тримають, щоб на нього звалити всі поточні проблеми. Пушилін вже втратив свій «дах» у вигляді колишнього помічника Путіна Владислава Суркова. Тепер куратор окупованих територій Дмитро Козак, з Козаком Пушилін в принципі не знайшов точок дотику, він не в фаворі. А інші товариші, той же Олександр Ходаковський, є запасним варіантом», – пояснює експерт по Донбасу видання «Ділова столиця» Олег Поліщук.

Олександр Ходаковський, колишній ватажок батальйону «Восток» – довгий час був відсутній у Донецьку. Тепер несподівано повернувся. І виступає експертом на офіційних місцевих телеканалах.

Ще один частий гість на телебаченні угруповання «ДНР» – так званий, «мер» Горлівки Іван Приходько.

«Наскільки я знаю, Приходька намагалися сватати Козаку. І Козак з ним навіть зустрічався. Це як би ще один варіант на заміну Пушиліну», – вважає Олег Поліщук.

Так що ж відбувається в угрупованні «ДНР» – підготовка до виборів чи операція «Наступник»? Важливу заяву зробив в інтерв’ю сепаратист першої хвилі, колишній голова так званої «народної ради ДНР» Андрій Пургін:

Віктор Медведчук, про якого згадує Пургін – проросійський український політик, нардеп «Опозиційної платформи – За життя» і кум Путіна. А сам Пургін зі своїми прихильниками, як і обіцяв, теж активно включився в політичне життя і навіть зробив спробу зареєструвати нову партію.

У самому Донецьку місцеві обережно говорять – пора щось змінювати:

– Нові імена в політиці дуже потрібні, тому що старі іноді, не справляються зі своїми обов'язками!

– Хоч би нове щось з'явилося у нас, в «ДНР»! Вже трошки ми тут «затрималися»...

«Насправді, вибори на непідконтрольному Донбасі назріли і людям зараз важко. Вони хочуть брати участь в політиці. Невдоволення накопичилося, а як з ним впоратися? Тільки через вибори пар випускається», – погоджується Віталій Сизов.

Аналітик додає, що інша версія політичної активізації в ОРДЛО – це натяки на шантаж проросійськими бойовиками української сторони:

«Це елемент торгу в ході Мінських переговорів. Мов, якщо ви будете продовжувати вашу тактику, то ми будемо проводити ці вибори в Донецьку, максимально віддалятися від українського простору».

Важка економічна ситуація в окупації збільшує шанси чергового політичного струсу в Донецьку і Луганську. І підготовка до нього, схоже, вже почалася.