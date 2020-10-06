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06 жовтня 2020, Київ 16:24
Донбас Реалії ТБ

Угруповання «ДНР» готується до нових псевдовиборів чи до відставки Пушиліна?

Політична карикатура Євгенії Олійник

Місцеві вибори за українськими законами в цьому місяці вже точно не відбудуться на тимчасово окупованому Донбасі. Умов для їхнього проведення немає – це визнав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Однак в угрупованні «ДНР» спостерігається політична активність. Там навіть реєструють нові партії. Що це: імітація бурхливої діяльності, підготовка до відставки Пушиліна або шантаж України?

Питання від «Донбас Реалії»: «Хто вам відомий з так званих політиків «ДНР»?» викликає неоднозначну реакцію у людей на вулицях непідконтрольного Україні Донецька:

- Не можу навіть сказати, намагаюся в політику не лізти…

- Звісно, знаю Пушиліна. А ще, цього… «Мера» Горлівки.

- Ну як кого, «голову»...

- Напевно, не буду тут оригінальним. Дуже-дуже мало політиків у нас...

Мешканець Донецька під час опитування каже, що майже не знає так званих «політиків» угруповання «ДНР»
Мешканець Донецька під час опитування каже, що майже не знає так званих «політиків» угруповання «ДНР»

«На окупованому Донбасі політики немає!» Здавалося б, аксіома. Кремль не допускає плюралізму думок і серйозно обмежує самостійність своїх ставлеників. Заміни ватажків угруповань «ЛДНР» відбуваються раптово, а їхніх наступників теж призначають у Москві. Так звані «вибори» проводять вже заднім числом і завжди перемагають чинні ватажки.

Місцевих виборів за українськими законами там також не передбачається.

Однак експерти зазначають – в непідконтрольному Донецьку справжній сплеск політичної активності:

«Взагалі, таке враження, ніби стартує якась передвиборча кампанія. І різні навколовладні діячі опосередковано вказують на те, що почалася підготовка до виборів. Видно, що дуже активізувався останнім часом Денис Пушилін. У нього мало там «велике будівництво», як в Україні за аналогією», – каже аналітик Донецького інституту інформації Віталій Сизов.

Віталій Сизов, аналітик Донецького інституту інформації
Віталій Сизов, аналітик Донецького інституту інформації

Дійсно, ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін не сходить з екранів місцевого ТБ. Типовий сюжет на телеканалі сепаратистів: Пушилін спілкується з мешканцями якогось окупованого міста, які скаржаться на місцеву владу чи побутові проблеми.

Прямі лінії, поїздки в райони, зустрічі з місцевими жителями – чим не передвиборча кампанія?

«Пушилін в принципі сидить на валізах. Він в будь-який момент може злетіти з посади. Просто його ще тримають, щоб на нього звалити всі поточні проблеми. Пушилін вже втратив свій «дах» у вигляді колишнього помічника Путіна Владислава Суркова. Тепер куратор окупованих територій Дмитро Козак, з Козаком Пушилін в принципі не знайшов точок дотику, він не в фаворі. А інші товариші, той же Олександр Ходаковський, є запасним варіантом», – пояснює експерт по Донбасу видання «Ділова столиця» Олег Поліщук.

Олег Поліщук, політичний експерт
Олег Поліщук, політичний експерт

Олександр Ходаковський, колишній ватажок батальйону «Восток» – довгий час був відсутній у Донецьку. Тепер несподівано повернувся. І виступає експертом на офіційних місцевих телеканалах.

Колишній ватажок батальону «Восток» Олександр Ходаковський повернувся в окупований Донецьк з Росії
Колишній ватажок батальону «Восток» Олександр Ходаковський повернувся в окупований Донецьк з Росії

Ще один частий гість на телебаченні угруповання «ДНР» – так званий, «мер» Горлівки Іван Приходько.

Іван Приходько, проголошений угрупованням «ДНР» «головою адміністрації» міста Горлівка
Іван Приходько, проголошений угрупованням «ДНР» «головою адміністрації» міста Горлівка

«Наскільки я знаю, Приходька намагалися сватати Козаку. І Козак з ним навіть зустрічався. Це як би ще один варіант на заміну Пушиліну», – вважає Олег Поліщук.

Так що ж відбувається в угрупованні «ДНР» – підготовка до виборів чи операція «Наступник»? Важливу заяву зробив в інтерв’ю сепаратист першої хвилі, колишній голова так званої «народної ради ДНР» Андрій Пургін:

Віктор Медведчук, про якого згадує Пургін – проросійський український політик, нардеп «Опозиційної платформи – За життя» і кум Путіна. А сам Пургін зі своїми прихильниками, як і обіцяв, теж активно включився в політичне життя і навіть зробив спробу зареєструвати нову партію.

У самому Донецьку місцеві обережно говорять – пора щось змінювати:

– Нові імена в політиці дуже потрібні, тому що старі іноді, не справляються зі своїми обов'язками!

– Хоч би нове щось з'явилося у нас, в «ДНР»! Вже трошки ми тут «затрималися»...

Житель Донецька під час опитування
Житель Донецька під час опитування

«Насправді, вибори на непідконтрольному Донбасі назріли і людям зараз важко. Вони хочуть брати участь в політиці. Невдоволення накопичилося, а як з ним впоратися? Тільки через вибори пар випускається», – погоджується Віталій Сизов.

Аналітик додає, що інша версія політичної активізації в ОРДЛО – це натяки на шантаж проросійськими бойовиками української сторони:

«Це елемент торгу в ході Мінських переговорів. Мов, якщо ви будете продовжувати вашу тактику, то ми будемо проводити ці вибори в Донецьку, максимально віддалятися від українського простору».

Важка економічна ситуація в окупації збільшує шанси чергового політичного струсу в Донецьку і Луганську. І підготовка до нього, схоже, вже почалася.

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    Андрій Діхтяренко

    Працює на Радіо Свобода з 2014 року. 
    Журналіст, редактор програми «Донбас.Реалії» і рубрики «Листи з окупованого Донбасу».
    Головний редактор «Реальної газети» з Луганська.

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