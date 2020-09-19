Вибори на Донбасі можливі після повної деокупації території – Єрмак

Вибори на Донбасі можливі після повної деокупації території, повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» ввечері 18 вересня.

«Ми розуміємо, що сьогодні проведення виборів на непідконтрольній території дійсно можливе тільки після повної деокупації, і тоді там дійсно буде зроблено все, щоб питання безпеки були вирішені», – сказав Єрмак.

Він наголосив, що вибори мають відбутися з дотриманням стандартів Бюро демократичних інститутів і прав людини ОБСЄ.

Єрмак заперечує інформацію свого попередника на посаді керівника Офісу президента Андрія Богдана про нібито наявність таємного списку домовленостей з Росією.

«Його просто не може існувати теоретично», – стверджує Єрмак.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 липня 2020 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.