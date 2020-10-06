Виборці на самоізоляції і в лікарнях зможуть проголосувати 25 жовтня – Степанов

Виборці, які перебуватимуть у час проведення місцевих виборів 25 жовтня у лікарні, зможуть проголосувати у медзакладі за допомогою виїзних бригад, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Усі правила проведення виборів затверджені постановою уряду №846 від 22 липня. Нею передбачається, що вибори відбудуться навіть на територіях із «червоним» рівнем епіднебезпеки. Також передбачено, що людина на самоізоляції може подати відповідну заяву до 20:00 п’ятниці перед виборами, щоб до неї приїхала відповідна бригада, і вона змогла проголосувати з дому. Люди, які перебувають у лікарнях, голосуватимуть у лікарнях також за допомогою виїзних бригад», – повідомив Степанов.

За його словами, на виборчих дільницях буде передбачено увесь комплекс протиепідемічних заходів.

«Вхід здійснюється в масках, дотримання дистанції, наявність антисептика, люди мають використовувати свою ручку... Чітко передбачено, що, якщо прийшла людина з симптомами коронавірусної хвороби, має бути передбачена окрема кабінка», – сказав Степанов.

Він додав, що за забезпечення виборчих дільниць антисептиками, членів комісії масками відповідає місцева влада.

Станом на ранок 6 жовтня, від початку пандемії коронавірус вразив понад 234 тисячі українців, 4520 людей померли, одужали більше ніж 103 тисячі людей.