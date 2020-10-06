В Україні за добу виявили 4348 нових випадків COVID-19, 90 людей померли – РНБО

В Україні протягом минулої доби виявили 4348 нових випадків коронавірусного захворювання COVID-19, свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Згідно з повідомленням, померли за минулу добу 90 людей, одужали 2149 людей.

Найбільше нових випадків виявили у Харківській області (487), Києві (355), Полтавській області (305).

Станом на ранок 6 жовтня, від початку пандемії коронавірус вразив понад 234 тисячі українців, 4520 людей померли, одужали більше ніж 103 тисячі людей.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозував, що протягом цього тижня кількість нових виявлених випадків захворювання COVID-19 в Україні досягне п’яти тисяч за день. Він також не виключив повернення до жорсткого карантину.

Минулого тижня двічі були встановлені рекордні показники за числом нових хворих, зокрема, 3 жовтня РНБО повідомила про виявлення 4661 людини з новою коронавірусною інфекцією.