У МВС розглядають можливість залучення собак-нюхачів для виявлення людей із COVID-19

Міністерство внутрішніх справ розглядає можливість впровадження в Україні превентивного проєкту з підготовки службових собак для виявлення осіб з ознаками COVID-19, повідомила пресслужба відомства.

«Вперше цей превентивний інструмент боротьби з пандемією почали використовувати у Фінляндії наприкінці вересня. Собаки-нюхачі, які зараз працюють в аеропорту Гельсінкі, спеціально навчені виявляти запах вірусу в зразках поту, зібраних на серветках пасажирів, що прибувають. Собаці потрібно лише 10 секунд для виявлення особи з ознаками COVID-19. Після цього пасажиру пропонується пройти безкоштовно тест на коронавірус у медичному центрі аеропорту. Пізніше фінський досвід почали використовувати й інші групи дослідників, зокрема з Великої Британії та Франції, які теж тренують собак розпізнавати коронавірус», – йдеться в повідомленні на сайті МВС.

Ініціативу використання собак у виявленні COVID-19 у МВС сподіваються розвинути в найближчі місяці.

Станом на ранок 5 жовтня, від початку пандемії коронавірус вразив 230 236 українців, 4430 людей померли, одужали 101 252.