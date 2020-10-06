Президента Трампа виписали з лікарні

Президент США залишив лікарню в передмісті Вашингтона, де він протягом трьох днів лікувався від COVID-19.

Після цього Трамп у твіттері закликав американців «не боятися коронавірусу» і додав, що США подолають його з «найкращими ліками» і вакцинами.

«Я стільки дізнався про коронавірус і одне я знаю напевне: не дозволяйте йому домінувати у вашому житті, не бійтеся. Ми його здолаємо», – сказав президент США у відео, розміщеному в твіттері після того, як він повернувся до Білого дому.

За словами Трампа, перед тим, як потрапити до лікарні, 2 жовтня він не почувався добре, але вже через день йому стало краще, і він міг повернутися до Білого дому ще тоді.

Крім того, Трамп, який через позитивний тест на коронавірус пропустив кілька подій із виборчої кампанії, заявив, що має намір відновити кампанію «скоро».

Президент США раніше применшував небезпеку коронавірусного захворювання, від якого у США померли понад 210 тисяч людей, зокрема понад дві тисячі – за той час, поки Трамп був у лікарні.

Суперник Трампа на президентських виборах, колишній віцепрезидент Джо Байден заявив, що не здивований тим, що Трамп заразився COVID-19.

За словами Байдена, він радий, що президент одужує, але додав: «є через що хвилюватися».

«Померли двісті десять тисяч людей. Сподіваюся, ніхто не казатиме, що це не є проблема», – сказав Байден і висловив сподівання, що Трамп наголосить американцям на тому, що носити маски – важливо.

Раніше, 5 жовтня, лікар Білого дому Шон Конлі заявив, що Трамп ще не повністю одужав, і підтвердив, що президентові все ще дають дексаметазон і ремдесивір. Виступаючи на пресконференції, Конлі послався на конфіденційність, коли його попросили повідомити особливості лікування Трампа, і коли той востаннє мав негативний тест на COVID-19.

Речниця Білого дому Кейлі Макенані 5 жовтня повідомила, що захворіла на COVID-19. Раніше позитивний результат тесту на коронавірус отримали старша радниця Трампа Гоуп Гікс та дружина президента Меланія Трамп.

Американські ЗМІ повідомили, що кілька інших співробітників Білого дому також заразилися.

Крім того, про позитивні тести на COVID-19 повідомили і низка політиків, які 26 вересня відвідували церемонію, на якій головував Трамп. Чимало відвідувачів тоді не вдягали маски і не дотримувалися дистанції.