Стан хворого на COVID-19 Трампа поліпшується – Білий дім

Стан хворого на COVID-19 президента США Дональда Трампа далі поліпшується, і Білий дім очікує, що лікарі згодом 5 жовтня дозволять главі держави залишити лікарню. Про це керівник апарату Білого дому Марк Медоуз заявив в інтерв’ю Fox News.

Він наголосив, що «рішення ще не ухвалено», але «лікарі ухвалять рішення про те, щоб виписати його (Трампа – ред.), пізніше сьогодні».

5 жовтня Трамп знову наростив активність у соцмережі Twitter, написавши майже 20 повідомлень, переважно про листопадові вибори.

Попри те, що Трамп усе ще міг бути заразним, американський лідер 4 жовтня ненадовго виїхав за межі військового госпіталю, щоб із салону автомобіля привітати прихильників.

У Національному військово-медичному центру імені Волтера Ріда Трамп лікується з 2 жовтня. Виїзд із лікарні з метою привітати прихильників розкритикували багато медиків. Вони вважають це нехтуванням заходами безпеки щодо смертельного вірусу, який убив понад 209 тисяч американців.

Речниця Білого дому Кейлі Макенані 5 жовтня повідомила, що захворіла на COVID-19. Раніше позитивний результат тесту на коронавірус отримали старша радниця Трампа Гоуп Гікс та дружина президента Меланія Трамп.