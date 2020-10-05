Речниця Білого дому повідомила, що захворіла на COVID-19

Речниця Білого дому Кейлі Макенані повідомила, що захворіла на COVID-19.

Вона заявила, що з 1 жовтня, коли на COVID-19 захворіла радниця президента Гоуп Гікс, щодня вона отримала негативні результати тестів на коронавірусну хворобу.

«Я отримала позитивний тест на COVID-19 в понеділок зранку, водночас не маючи жодних симптомів», – заявила Макенані.

За її словами, вона починає «процес карантину», але працюватиме віддалено.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію, і він має «легкі симптоми».