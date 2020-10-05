Трамп ненадовго залишив лікарню і проїхався на авто перед прихильниками

Президент США Дональд Трамп 4 жовтня ненадовго залишав військовий госпіталь, де він лікується від коронавірусного захворювання COVID-19, щоб із броньованого автомобіля привітати своїх прихильників, які зібралися біля лікарні.

Президент проїхався повз натовп біля Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда, а потім повернувся до лікарні, куди він потрапив 2 жовтня.

Перед цим він оприлюднив у твіттері відео, в якому заявив, що «багато дізнався» про COVID-19, відколи захворів.

«Я дізнався про це, дійсно ходячи до школи. Це реальна школа, це не школа «давайте почитаємо книжки». І я все розумію. Це дуже цікава річ», – сказав Трамп.

Те, що президент залишав лікарню, викликало критику на його адресу.

«Це божевілля», – написав у твіттері доктор Джеймс П. Філліпс, лікар у Національному військово-медичному центрі імені Волтера Ріда.

«Кожну людину, яка була у транспортному засобі під час цього абсолютно непотрібного президентського «проїзду», тепер потрібно помістити в карантин протягом 14 днів. Вони можуть захворіти. Вони можуть померти, – додав лікар. – Заради політичного театру. Під командуванням Трампа піддавали своє життя ризику заради театру».

Раніше лікарі Трампа повідомили, що стан здоров’я президента поліпшується і його можуть виписати з лікарні 5 жовтня.

За словами медиків, за останні дні рівень кисню в організмі Трампа двічі падав ненадовго, його лікують стероїдами. При цьому лікарі дали оптимістичну оцінку стану здоров’я 74-річного президента.

Окрім лікування стероїдами, Трампові дають експериментальний препарат, який постачає антитіла, щоб допомогти імунній системі боротися з вірусом, а також противірусний ремдесивір.

У чотирихвилинному відео, поширеному у твітері Трампа 3 жовтня, він повідомив, що наступні кілька днів стануть для нього справжнім «тестом». Президент подякував усім людям у США та інших країнах, хто висловив йому підтримку і побажання швидкого одужання.

У Білому домі повідомили, що Трамп може продовжувати працювати з президентського номеру лікарні, який обладнаний спеціально, щоб дозволити йому виконувати свої службові обов’язки.

2 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що піде на карантин після того, як його старша радниця Гоуп Гікс захворіла на COVID-19. Через кілька годин президент повідомив, що в нього та його дружини Меланії виявили коронавірусну інфекцію, і він має «легкі симптоми».

У ніч на 30 вересня Трамп зустрічався з Джо Байденом під час президентських дебатів. Кандидат від Демократичної партії та його дружина здали негативні тести на COVID-19.