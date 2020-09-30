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30 вересня 2020, Київ 09:14
Новини | Вибори президента США 2020

У США відбулися перші дебати Трампа та Байдена

Наступний раунд дебатів між Трампом та Байденом відбудеться 15 жовтня

У США 29 вересня відбулися перші дебати кандидатів у президенти США від Республіканської та Демократичної партій Дональда Трампа та Джо Байдена.

Дебати відбувались з врахуванням пандемії: без повністю заповненого залу та із дотриманням соціального дистанціювання. Серед питань, порушених на дебатах – призначення нової верховної судді, подолання пандемії, расова нерівність, економіка, податкові декларації та інші.

Зазначається, що Трамп обрав тактику наступу. Протягом дебатів він перебивав Байдена і не давав йому завершити думку. В одному з таких моментів Байден попросив президента США «заткнутися».

Модератор дебатів Кріс Воллес підняв тему податків Трампа. Як стверджувала раніше газета The New York Times, у 2016-2017 роках він сплатив по 750 доларів податку на доходи, а протягом останні 15 років, часто взагалі уникав сплати податків.

У відповідь Трамп знову запевнив, що заплатив «мільйони доларів податків», і що скоро виборці зможуть у цьому пересвідчитися.

7 жовтня відбудуться дебати між кандидатами у віцепрезиденти США: Майком Пенсом та Камалою Гарріс. Другий раунд президентських дебатів між Дональдом Трампом і Джо Байденом відбудеться 15 жовтня.

Вибори президента США відбудуться 3 листопада.

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