Трамп заплатив по 750 доларів податку на прибуток у 2016 та 2017 роках – NYT

Президент США Дональд Трамп заплатив лише 750 доларів федерального податку на прибуток у 2016 році, коли він переміг на виборах. Про це пише видання The News York Times у звіті про розслідування, опублікованому 27 вересня.

Згідно з даними NYT, таку ж суму Трамп заплатив у 2017 році, і не сплачував цей податок 10 з попередніх 15 років.

На пресконференції, яка відбулася після того, як газета опублікувала свій звіт, Трамп відкинув звинувачення як «фейкові новини». Він не уточнив, скільки саме заплатив податків, натомість повторивши аргументи, які вже наводив раніше що він не може розкрити інформацію, оскільки його податкові декларації перевіряються Службою внутрішніх доходів (IRS), податковою службою США. При цьому він обіцяє оприлюднити декларації після завершення аудиту.

Адвокат «Trump Organization» Алан Гартен заявив NYT, що «більшість, якщо не всі факти (з розслідування, – ред.), здаються неточними». Він стверджує, що Трамп «сплатив федеральному уряду десятки мільйонів доларів особистих податків, зокрема заплатив мільйони податків з моменту оголошення своєї кандидатури в 2015 році.

Трамп, єдиний президент США сучасності, який не оприлюднив інформацію про свої податки, та у суді боровся з тими, хто намагався отримати доступ до неї.

Видання The News York Times зазначає, що отримало дані про податкові декларації Трампа за приблизно два десятиліття.

Навіть якщо звіт відповідає дійсності, не ясно, чи були дії Трампа незаконними. Втім, він може завдати шкоди Трампу за кілька тижнів до президентських виборів.

Згідно звіту, зокрема, Трамп міг не сплачувати або обмежувати свої податки, повідомляючи, що втратив більше грошей, ніж заробив, а також використовуючи податкові відрахування як особисті витрати. Також він звертався по податкові кредити для зменшення своїх податкових зобов’язань.

Вибори президента США призначені на 3 листопада. Кандидату від Республіканської партії Дональду Трампу протистоятиме висуванець від Демократичної партії Джо Байден.