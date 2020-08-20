США: суд відхилив позов Трампа, яким той намагався заблокувати розгляд справи про сплату податків

Суддя Сполучених Штатів припинив розглядати судовий позов від президента США Дональда Трампа, який мав на меті блокувати запит великого журі щодо його особистої та корпоративної податкової історії за вісім років. Про це окружний суддя Віктор Марреро повідомив 20 серпня.

За словами Марреро, задовольнити бажання Трампа було б «неналежним розширенням» президентського імунітету.

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Адвокати Трампа негайно подали апеляцію на рішення.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп заявив, що справа, скоріш за все, знову опиниться у Верховному суді, який лише 9 липня відхилив його попередній аргумент про те, що він має імунітет від державних кримінальних розслідувань, доки перебуває на посаді.

Запит до бухгалтерської фірми Mazars USA, яка постійно обслуговує Трампа, вимагає надати дані діяльність самого Трампа та його підприємств, в тому числі сплату податків, у період до 2011 року.

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Окружний прокурор Мангетена Сайрус Ванс-молодший неодноразово заявляє, що повістка, видана судом присяжним, повністю легальна та пов’язана із законним кримінальним розслідуванням.

Трамп, який планує боротися за переобрання на посаду президента проти демократа Джо Байдена, боровся проти намагань законотворців та прокурорів отримати дані про його податки, які можуть пролити світло на його фінансову діяльність.

Його адвокати стверджували, що повістка видана «зі злим умислом», може бути політично обґрунтованою та прирівнюватися до утисків.