США: прокурор розслідує можливе банківське шахрайство з боку Трампа

Прокурор Нью-Йорка розслідує можливе страхове та банківське шахрайство з боку президента США Дональда Трампа.

3 серпня окружний прокурор Мангеттена Сайрус Р. Ванс-молодший подав клопотання про персональні та корпоративні податкові дані президента.

Запит є частиною розслідування великім журі, яке, як до цього вважалося, сфокусоване на можливих хабарях за мовчання двом жінкам, які стверджували, що мали стосунки з Трампом.

Адвокати президента попросили суд анулювати клопотання.

Деталі запиту наразі невідомі, оскільки вони мають залишатися в секреті згідно з Нью-Йоркським законом. Водночас там зазначається, що клопотання про рахунки з’явилося після «беззаперечної» інформації в ЗМІ про «широку й тривалу злочинну поведінку в Trump Organization».

Прокурори цитували новинні повідомлення, у яких йшлося, що Трамп нібито завищував цінність своїх проєктів перед потенційними бізнес-партнерами та банками. Вони також згадували свідчення колишнього особистого адвоката Трампа Майкла Коена.

Той стверджував, що президент завищує цінність своїх ділових інтересів, щоб справити враження на людей чи кредиторів, але потім знижував вартість активів, намагаючись зменшити податки.