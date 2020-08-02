Опублікували декларацію Трампа: курорти, готелі, поля для гольфу, продаж книги і реаліті-шоу

Декларацію про доходи та зобов'язання фінансового характеру Дональда Трампа опублікували на сайті Бюро з питань етики при уряді США. За 2019 рік президент США отримав 446 мільйонів доларів доходів, йдеться у декларації. У бізнес-імперії Трампа цей рік уже назвали «фантастичним роком країни і одним із найкращих в історії Trump Organization». Які ж складові доходів американського президента?

У декларації президента США Дональда Трампа повідомляється про 446 мільйонів доларів доходів.

«Як показано в опублікованій сьогодні формі розкриття фінансової інформації президента, наш бізнес процвітав, отримуючи високі доходи, підтримуючи при цьому дуже низькі рівні боргу. В цілому, наш основний бізнес значно виріс у порівнянні з минулим роком. У нас чудова компанія, і я дуже пишаюся тим, чого нам вдалося досягти в 2019 році», – заявив Ерік Трамп, середній син президента і виконавчий віце-президент сімейної компанії Трампів.

«2019 рік був фантастичним роком для нашої країни і одним з найкращих в історії Trump Organization», – сказав Ерік Трамп.

Що приносить гроші Трампу?

У декларації повідомляється, що в 2019 році Дональд Трамп отримав доходи з десятків джерел, де, окрім багатьох готелів, курортів, полів для гольфу, зазначається дохід від продажу книг і телевізійних програм.

Відповідно до опублікованої декларації:

курорт і клуб «Мар-а-Лаго» у Флориді приніс дохід в 21,4 мільйона доларів,

поля для гри в гольф Trump National Doral Miami , який Дональд Трамп розглядав як місце проведення саміту Великої сімки, дали 77,2 мільйонів доларів,

, який Дональд Трамп розглядав як місце проведення саміту Великої сімки, дали 77,2 мільйонів доларів, готель Trump International у Вашингтоні, де часто зустрічаються високопосадовці адміністрації, приніс 40,5 мільйонів доларів

у Вашингтоні, де часто зустрічаються високопосадовці адміністрації, приніс 40,5 мільйонів доларів 78 тисяч доларів від Гільдії кіноакторів;

від 100 тисяч до 1 мільйона доларів від продажу своєї книги «Мистецтво угоди» ( The Art of the Deal )

) прибуток від реаліті-шоу «Учень» (The Apprentice).

Скільки заробили радники Трампа?

У звіті радників президента Іванки Трамп і Джареда Кушнера йдеться, що вони отримали $36 мільйонів доходу.

Водночас, пише Politico, Дональд Трамп, на відміну від інших президентів, не публікує свої податкові декларації.

Економічні досягнення були найсильнішим козирем президента США Дональда Трампа, який сподівається перемогти на виборах в листопаді. Значна частина виборців високо оцінювала його здатність стимулювати економіку. Його ж дії з подолання епідемії, навпаки, викликали серйозну критику.

Разом із тим, американська економіка у другому кварталі ​2020 року скоротилася через епідемію коронавірусу майже на 33 % у річному обчисленні.

Це називають рекордним падінням із часів Великої депресії.

Досі найсильнішим падінням відтоді, як уряд почав вести офіційну статистику, вважалася криза 1958 року. Тоді у другому кварталі економіка скоротилася на 10 відсотків.

Підприємницька активність різко знизилася навесні, коли в США ввели карантинні заходи. У країні різко зросло безробіття. Влітку зростання економіки також не сталося через новий сплеск заражень, викликаних передчасним зняттям обмежень. У найбільш уражених штатах ослаблення карантину гальмується. У частині регіонів обмеження знову посилюються.

Глава Федеральної резервної системи (ФРС, центрального банку США) Джером Пауелл у середу визнав уповільнення ділової активності. ФРС продовжує тримати процентні ставки на мінімальних рівнях і спрямовувати фінансові ресурси в економіку.