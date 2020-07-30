Трамп пообіцяв належну відповідь Росії, якщо повідомлення про її виплати талібам підтвердяться

Президент США Дональд Трамп заявив, що якщо повідомлення розвідки про те, що Росія платила афганському ісламістському рухові «Талібан» за вбивство американських військових в Афганістані підтвердяться, то це викличе в нього велике обурення.

Розмовляючи з журналістами перед відльотом до Техасу в середу, президент США сказав, що якщо інформація виявиться правдивою, то він «відповість належним чином».

Раніше в інтерв’ю новинному сайтові Axios Дональд Трамп заявив, що не обговорював із президентом Росії Володимиром Путіним повідомлення про те, що Москва пропонувала бойовикам винагороди за напади на американські й коаліційні сили в Афганістані.

В інтерв'ю Axios Трамп сказав: «Останнє, чого хоче Росія, – це занадто сильно залучитися до ситуації в Афганістані».

Трамп сказав, що в перебігу телефонної розмови з Путіним минулого тижня вони обговорювали «інші речі». Він також знову поставив під сумнів правдивість повідомлень про винагороди.

«Мені про це не доповідали. І знаєте, чому? Розвідка не вважала, що це правда. Що це варте уваги. Якби мені доповіли про це, я б щось зробив», – мовиться в уривку з інтерв’ю, який був опублікований в середу.

Коментарі Трампа сайтові Axios зустріли критику з боку низки оглядачів. Джим Шутто (Jim Sciutto), журналіст критичного щодо Трампа телеканалу CNN, наприклад, заявив, що президент США повторив «російські заяви», коли говорив, що США продавали зброю «Талібанові» під час війни, яку СРСР вів у Афганістані.

Конгресмен-демократ Білл Паскрелл натомість заявив, що президент США «боягуз, якому байдужі американські військові».

Представники Міністерства оборони і розвідки США вже давно стурбовані втручанням Росії в Афганістані і неодноразово повідомляли, що Москва постачає талібів зброєю і допомагає їм проходити бойову підготовку.

В оприлюдненій 1 липня доповіді Пентагону не згадується про винагороди, але відзначається, що російське втручання набирає обертів.