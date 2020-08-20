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20 серпня 2020, Київ 21:16
Новини | Міжнародні

Ексрадника Трампа затримали у справі про шахрайство з проєктом стіни на кордоні з Мексикою

Стів Беннон очолював президентську кампанію Трампа в 2016 році в останні місяці перед виборами. Його звільнили в 2017 році

Колишнього радника Білого дому Стіва Беннона заарештували за звинуваченням у незаконному отриманні сотень тисяч доларів від донорів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою.

Фередальні прокурори вважають, що Беннон та троє його спільників «керували схемою з отримання сотень тисяч доларів донорів», які надійшли в рамках краудфандингової кампанії проєкту «Ми будуємо стіну».

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Кампанія зібрала понад 25 мільйонів доларів для будівництва стіни на кордоні між Мексикою та Сполученими Штатами.

Обвинувальний акт проти Беннона, а також Брайана Кольфеджа, Ендрю Бадолато та Тімоті Ши зачитали у федеральному суді Нью-Йорка. Згідно з ним, Беннон обіцяв, що 100% залучених коштів підуть на будівництво, але відповідачі нібито використали сотні тисяч доларів у спосіб, який не відповідав публічним цілям кампанії.

Прокурори стверджують, що вони підробили накладні та домовленості з постачальниками, поміж іншого, і для того, щоб здійснити злочин. Зокрема, Кольфедж, за їхнім твердженням, є публічною особою та засновником організації та отримав тисячі доларів, які витратив на дорогий спосіб життя.

Побудовану Трампом стіну на кордоні США і Мексики знесло вітром – відео
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Побудовану Трампом стіну на кордоні США і Мексики знесло вітром – відео

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Речниця Беннона наразі не відповіла на запити щодо коментаря.

Беннон очолював президентську кампанію Трампа в 2016 році в останні місяці перед виборами. Доти він керував консервативним новинним сайтом Breitbart News. Після обрання Трампа Беннон став радником президента, який обіцяв звести стіну на американсько-мексиканському кордоні перед виборами.

Беннона звільнили в серпні 2017 року.

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