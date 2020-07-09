Трамп вперше зустрівся з президентом Мексики Лопесом Обрадором

Президент США Дональд Трамп 8 липня вперше зустрівся з президентом Мексики Андресом Мануелем Лопесом Обрадором. Зустріч відбулася у Білому домі.

Трамп охарактеризував відносини зі своїм мексиканським колегою як «видатні», назвав Мексику заповітним партнером і заявив, що підписана з Лопесом Обрадором угода про співпрацю підтверджує їхню «тісну дружбу».

«Відносини між Сполученими Штатами і Мексикою ніколи не були тіснішими, ніж зараз», – заявив, який був обраний частково через передвиборчої обіцянки побудувати стіну на кордоні США і Мексики. Його слова про Лопеса Обрадора та мексиканський народ дуже відрізнялися від його заяв під час президентської кампанії 2016 року.

Президент Мексики заявив, що хоче підтримувати хороші відносини зі Сполученими Штатами, незважаючи на зусилля Трампа з будівництва стіни і жорстку позицію щодо мігрантів, які незаконно перетинають кордон, та шукачів притулку, які прибувають з Мексики.

Це була перша зустріч двох лідерів, і Трамп визнав, що він і Лопес Обрадор поділяють деякі загальні цінності.

Лопес Обрадор, який був обраний президентом в 2018 році, подякував Трампу за сприяння торгівлі між двома країнами, за повагу суверенітету Мексики, та за те, що він ставиться то народу Мексики «з добротою і повагою».

Напередодні візиту президент Мексики заявив, що його мета полягає у підписанні торгівельної угоди. Також він планував подякувати Трампу за поставку обладнання для боротьби з коронавірусом.

Візит відбувся за чотири місяці до президентських виборів у США, на яких Трамп сподівається бути переобраним. Тому ця зустріч може додати Трампу прихильників серед латиноамериканців, в той час як загалом його популярність зменшилася через пандемію.

Президент США Дональд Трамп підписав нову угоду про торгівлю між США, Мексикою та Канадою у січні. Нова угода заміняє договір про вільну торгівлю у Північній Америці, прогнозований товарообіг складає більш ніж 1,3 трильйона доларів.