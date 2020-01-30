Трамп підписав угоду про торгівлю між США, Мексикою та Канадою

Президент США Дональд Трамп підписав нову угоду про торгівлю між США, Мексикою та Канадою. Про це повідомляє пресслужба Білого дому.

Нова угода замінить договір про вільну торгівлю у Північній Америці, прогнозований товарообіг складає більш ніж 1,3 трильйона доларів.

Трамп назвав попередній договір «жахливим» і зазначив, що нові домовленості «збережуть робочі місця, добробут і зростання».

Зазначається, що США вдалося домогтися більшого доступу для своєї молочної продукції на канадський ринок. Угода передбачає додаткові заходи з захисту навколишнього середовища і прав робітників.