У США обговорюють заяву Трампа щодо передачі влади – реакція Республіканської та Демократичної партій

Коментатори та політики у США реагують на відмову президента США Дональда Трампа підтвердити готовність до мирної передачі влади у випадку програшу на виборах 3 листопада кандидату від Демократичної партії Джо Байдену.

«Ми ще подивимося, що станеться», – сказав Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналіста на пресконференції у Білому домі в середу.

При цьому президент вказав на голосування поштою, яке він давно критикує за нібито ненадійність, вразливість до маніпуляцій, фальсифікації тощо. Очікується, що з огляду на пандемію на цих виборах більшого поширення набуде саме голосування поштою.

«У мене є дуже серйозні скарги з приводу бюлетенів, і ці бюлетені – це катастрофа», – додав він.

«Ми хочемо позбутися цих бюлетенів», – продовжив президент, додавши, що в цьому випадку «передачі влади, чесно кажучи, не буде, а буде її продовження».

У четвер у Білому домі заявили, що президент США «прийме результати вільних та чесних виборів».

Напередодні Федеральне бюро розслідувань США та Агентство США з кібербезпеки та безпеки інфраструктури у спільній заяві застерегли американців про загрозу дезінформації стосовно результатів президентських виборів 2020 року у США. У четвер американські правоохоронці також заявили про готовність американської системи виборів до підрахунку голосів навіть за умов зовнішнього втручання, повідомляє видання Politico.

Опонента Трампа, колишнього віцепрезидента​ Джо Байдена попросили прокоментувати слова чинного президента.

«У якій ми країні?» – запитав Байден, додавши, що він «просто жартує».

«Послухайте, він говорить найірраціональніші речі. Я не знаю, що сказати», – заявив він.

У серпні колишня кандидатка у президенти США від Демократичної партії Гілларі Клінтон закликала Джо Байдена за жодних умов не визнавати перемогу Трампа на виборах президента, вказуючи на те, що визначення остаточного результату може стати тривалим процесом.

«Процес затягнеться і, зрештою, я вважаю, що він виграє, якщо ми не будемо робити жодних поступок і будемо настільки ж сфокусованими та невгамовними, як інша сторона», – заявила Клінтон.

Заява президента США стала предметом активного обговорення. У Республіканській партії США заявили, що мирна передача влади у випадку перемоги Джо Байдена відбудеться.

«Переможець виборів 3 листопада буде інавгурований 20 січня. Передача влади відбудеться упорядковано, як це і відбувалось кожні чотири роки, починаючи з 1792 року», – написав у четвер на своїй сторінці у твітері лідер республіканської більшості у Сенаті США Мітч Макконнелл.

Лідер демократичної більшості у Палаті представників Конгресу США Ненсі Пелосі, реагуючи на слова Трампа, відзначила, що США є демократичною державою.

«То чого би вам не спробувати влаштувати присягу у відповідності до Конституції США?» – заявила Пелосі під час пресконференції, звертаючись до президента США.

Натомість колишня кандидат у президенти США сенаторка Елізабет Воррен назвала заяву Трампа «тактикою фашиста».

«Відмова мирно передати владу лідеру, обраному народом, заклики до штатів «відмовитись» від бюлетенів та закрити рота виборцям. Це тактика фашиста. На кону сама демократія», – твітує Воррен.

На критичні коментарі щодо слів Трампа відреагував популярний консервативний оглядач Бен Шапіро, який вказав на позиції, які раніше озвучувались у Демократичній партії.

«Гілларі Клінтон закликала Байдена не визнавати поразку. За будь-яких умов. Національний комітет Демократичної партії наполягає на тому, що Стейсі Абрамс є губернатором штату Джорджія (Абрамс програла вибори, за офіційними результатами, але оскаржує результат у судах – ред.). Впливовий демократ, колишній очільник кампанії Клінтон Джон Подеста проводив аналіз можливих сценаріїв дій у разі невизнання Байденом поразки. Тепер Трамп сказав щось ідіотське про мирну передачу влади і лише через те, що це сказав Трамп, ЗМІ та демократи волають про «захоплення влади фашистами!», – твітує Шапіро.

Вибори президента у США відбудуться 3 листопада в умовах суспільної напруги через пандемію коронавірусу, обмежувальні карантинні заходи, які призвели до згортання економіки та протестів з приводу расової несправедливості, які супроводжуються заворушеннями та насильством.

Опитування вказують на те, що Джо Байден дещо випереджає президента США, втім, як вказує «Бі-Бі-Сі» у матеріалі, присвяченому опитуванням громадської думки у США, «усі опитування треба розглядати критично, особливо тому, що до дня виборів ще багато часу».