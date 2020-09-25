США: Республіканці обіцяють мирну передачу влади після заяв Трампа

Провідні представники Республіканської партії швидко відреагували на заяви президента США Дональда Трампа, який не зобов’язався мирно передати владу в разі програшу на виборах 3 листопада. 24 вересня вони запевнили американців, що Конгрес прийме будь-які результати виборів.

Кілька сенаторів-республіканців та Білий дім зробили заяви, запевняючи виборців, що передача влади буде мирною.

«Переможець виборів 3 листопада пройде інавгурацію 20 січня. Перехід відбудеться належним чином, як це було кожні чотири роки з 1792 року», – заявив лідер більшості в Сенаті, республіканець від Кентукі Мітч Макконнел.

Представник Республіканської партії від Південної Кароліни Ліндсі Грем заявив у ефірі Fox News, що партія готова буде визнати поразку, хоча також згадав Верховний суд.

«Ми приймемо результат. Якщо Верховний суд винесе рішення на користь (кандидата від Демократичної партії – ред.) Джо Байдена, я визнаю результат», – заявив Грем.

Прессекретарка Білого дому Кейлі МакЕнані роз’яснила слова Трампа, заявивши, його адміністрація «прийме результати вільних та чесних виборів». Однак вона додала, що Трамп хоче «позбутися масового поштового голосування».

Президент США неодноразово називав поштові бюлетені вразливими до шахрайства та критикував демократів за їхню підтримку цього способу голосування як більш безпечного під час пандемії.

Опонент Трампа Джо Байден, коментуючи його заяви, жартівливо спитав: «У якій країні ми живемо?».

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«Він говорить дуже нераціональні речі. Я не знаю, що про це сказати. Але це мене не дивує», – сказав він.

Інші представники Демократичної партії звинуватили президента в погрозах американській демократії та політизації обрання нового судді Верховного суду замість покійної Рут Гінзбург.

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі, від Каліфорнії, закликала американців взяти участь у виборах і нагадала Трампу, що США – демократична країна.

«Ви не у Північній Кореї, не в Туреччині і не в Росії», – сказала вона.

23 вересня Трамп на пресконференції заявив, що результати виборів має затвердити Верховний Суд.

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«Що ж, ми подивимося, що станеться. Ви знаєте, що я дуже сильно скаржився на бюлетені, це катастрофа», – заявив президент Сполучених Штатів.

Наступного дня він також зробив схожу заяву, заявивши, що хоче «бути впевненим, що вибори будуть чесними», а він не впевнений, що це можливо.

«Подивимося», – відповів президент на питання журналіста про те, чи вважатиме він вибори легітимним тільки в разі своєї перемоги.