США: Байден розкритикував призначення судді Верховного суду до виборів

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден розкритикував план чинного американського лідера Дональда Трампа заповнити вакансію у Верховному суді до президентських виборів 3 листопада, назвавши цей план «застосуванням брутальної політичної сили».

«Необхідно почути виборців. Саме вони, як визначено в Конституції, мають вирішити, у кого повинні бути повноваження провести це призначення», – заявив Байден, виступаючи у Філадельфії. За словами Байдена, якщо він переможе на виборах 3 листопада, то саме він має отримати можливість висунути кандидатуру судді.

Вакансія у Верховному суді утворилася після смерті 18 вересня судді Рут Ґінзбург, яка вважалася лідеркою ліберального крила у вищій судовій інстанції США.

Раніше Трамп заявив про намір висунути кандидатуру на вакантну посаду члена Верховного суду вже на наступному тижні і не чекати виборів 3 листопада. За словами президента, короткий список претендентів уже складений, пріоритет віддається жінці. До цього списку, за даними Reuters, входять Емі Коні Барретт, яка дотримується консервативних поглядів, а також американка кубинського походження Барбара Лагоа.

Реалізація намірів Трампа створить консервативну більшість – у такому разі консерватори матимуть шість із дев’яти голосів у Верховному суді.

Сенатор-республіканець Тед Круз вважає, що затвердження дев’ятого судді Верховного суду до виборів вкрай необхідне, щоб уникнути ситуації, коли голоси в суді розділяться навпіл при розгляді питань, пов’язаних із виборами.

За його словами, існує «серйозна можливість конституційної кризи» в разі дуже маленької переваги одного з кандидатів. Така ситуація виникла в 2000 році, коли рішення суду призвело до того, що республіканець Джордж Буш-молодший оголосив про перемогу над демократом Альбертом Ґором під час зупинки перерахунку голосів у Флориді. Перевага переможця склала кількасот голосів.

Висунуту президентом Трампом кандидатуру має схвалити Сенат Конгресу США, більшість у якому зараз мають республіканці.