У Сполучених Штатах 23 вересня розпочалася триденна жалоба за померлою найстаршою суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург. Вона померла 9 вересня у віці 87 років. Тіло покійної судді Гінзбург доставили до будівлі Верховного суду США. Тут представники громадськості матимуть можливість віддати Гінзбург останню шану. Експрезидент США Білл Клінтон, який у 1993 році призначив Гінзбург суддею, разом із колишньою кандидаткою на президента від Демократичної партії Гілларі Клінтон також прийшли вшанувати пам'ять покійної судді. Перед цим всередині будівлі Верховного суду США відбулася приватна церемонія, присвячена життю Рут Бейдер Гінзбург. У п'ятницю тіло покійної судді Гінзбург буде переміщене в Національний скульптурний зал, це зробить її першою жінкою, яка буде похована в Капітолії США. Гінзбург була другою жінкою-суддею Верховного суду в історії США. Під час своєї роботи вона голосувала за захист прав жінок, права на аборти та розширення прав ЛГБТ-спільноти. Її вважали лідеркою ліберального крила Верховного суду. Верховний суд США складається з дев’яти суддів. Їх призначає президент за погодженням Сенату. Суддя отримує посаду довічно. (Відео Reuters)