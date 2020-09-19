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19 вересня 2020, Київ 12:15
Новини | Міжнародні

У США померла найстарша суддя Верховного суду

Рут Гінзбург працювала суддею Верховного суду з 1993 року

У США померла найстарша суддя Верховного суду, 87-річна Рут Бейдер Гінзбург. Її вважали лідеркою ліберального крила Верховного суду.

Гінзбург останнім часом боролася з раком підшлункової залози. У липні вона повідомила, що проходить курс хімотерапії.

Рут Гінзбург виросла в єврейській родині в Нью-Йорку. У 1993 році тодішній президент США Білл Клінтон призначив її суддею Верховного суду. Вона стала другою жінкою – суддею Верховного суду в історії США.

Під час своєї роботи вона голосувала за захист прав жінок, права на аборти та розширення прав ЛГБТ-спільноти.

Під час своєї каденції президент США Дональд Трамп призначив двох членів Верховного суду: у 2017 році посаду здобув Ніл Ґорсач, а у 2018 – Бретт Кавано. Обох вважають консерваторами.

На думку аналітиків, Трамп намагатиметься призначити до суду ще одного консерватора замість Гінзбург. Таким чином, у Верховному судді більшість суддів матимуть консервативні погляди.

Верховний суд США складається з дев’яти суддів. Їх призначає президент за погодженням Сенату. Суддя отримує посаду довічно.

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