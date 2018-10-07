Сенат США затвердив Кавано суддею Верховного суду

Сенат США проголосував 6 жовтня за призначення на посаду судді американського Верховного суду Бретта Кавано, якого звинувачували в сексуальному насильстві. Підтримали його кандидатуру 50 сенаторів, проти були 48.

Кавано вже приведений до присяги. Він отримав довічну посаду судді Верховного суду.

Президент США Дональд Трамп, який вніс кандидатуру Кавано, із захопленням сприйняв звістку про затвердження в Сенаті.

Під час церемонії кілька сотень людей зібралися на сходах будівлі Верховного суду у Вашингтоні і влаштували гучну акцію протесту.

Читайте також: ФБР США не підтвердило обвинувачення в домаганнях проти судді Кавано –​ республіканці

Раніше принаймні три жінки звинуватили Кавано в сексуальних зловживаннях чи й у сексуальному нападі. 27 вересня одна з них, Крістін Блазі Форд, свідчила про це в сенатському комітеті з питань судочинства. Присутній при цьому Бретт Кавано відкидав звинувачення.

Білий дім також заперечив звинувачення на адресу Кавано, назвавши їх спробою демократів зірвати призначення судді, відомого своїми консервативними поглядами.

Читайте також: Комітет Сенату схвалив кандидатуру Кавано до Верховного суду

Тепер, як наголошували демократи, у Верховному суді США – разом з Кавано – перевагу матимуть консерватори: п’ять суддів із дев’яти проти чотирьох суддів ліберального спрямування.​