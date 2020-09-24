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24 вересня 2020, Київ 09:45
Новини | Міжнародні

У США триває церемонія прощання з суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург

Труна з тілом Рут Бейдер Гінзбург встановлена на вході до будівлі Верховного суду США, Вашингтон, 23 вересня 2020 року

У США 24 вересня другий день триватиме публічна церемонія прощання з суддею Верховного суду Рут Бейдер Гінзбург.

Труну Гінзбург, накриту американським прапором, перенесли до входу будівлі Верховного суду у Вашингтоні 23 вересня, в перший день церемонії. Захисниця прав жінок та чільна представниця ліберального крила Верховного суду померла 18 вересня від раку у віці 87 років – після 27 років перебування на посаді.

Серед тих, хто віддав шану Гінзбург, були віцепрезидент США Майк Пенс та його дружина Карен, колишній президент Білл Клінтон (який призначив Гінзбург на посаду в 1993 році), його дружина, колишня держсекретарка і кандидатка в президенти від демократів у 2016 році Гілларі Клінтон. Очікується, що президент США Дональд Трамп відвідає церемонію прощання 24 вересня.

Американці прощаються з суддею Верховного суду Гінзбург – відео
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Американці прощаються з суддею Верховного суду Гінзбург – відео

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Смерть Гінзбург відкрила вакансію у Верховному суді, який складається з дев’яти суддів. Президент Трамп пообіцяв заповнити її ще до виборів 3 листопада. Очікується, що Трамп назве свого кандидата 26 вересня, а республіканці в Сенаті заявляють, що можуть провести голосування до виборів. Це може забезпечити консервативному крилу у Верховному суді впевнену більшість голосів – шість на три.

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