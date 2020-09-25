Прем’єр-міністр Косова вітає ідею назвати на честь Трампа спірне озеро на кордоні з Сербією

Прем’єр-міністр Косова Авдулла Хоті привітав пропозицію перейменувати озеро, розташоване на території як цієї країни, так і Сербії, на честь президента США Дональда Трампа.

Водойма відома в Сербії як озеро Ґазивода, а в Косово – як озеро Уджман. Дві держави не можуть дійти згоди щодо того, як його називати. Це лише одна з розбіжностей між Приштиною та Белградом.

За повідомленнями, під час переговорів між двома країнами, які завершилися 4 вересня, спеціальний представник президента США на переговорах Річард Ґренелл у напів жартівливому тоні запропонував назвати озеро на честь Трампа, аби вийти з глухого кута.

24 вересня Хоті заявив, що підтримав цю ідею.

«Я привітав пропозицію Посла Ґренелла щодо перейменування озера Уджман на озеро Президента Трампа, аби віддати належне його неймовірній ролі в досягненні історичної угоди щодо нормалізації економічних відносин між республіками Косово та Сербії. Це великий крок до фінальної політичної угоди, яка має призвести до взаємного визнання», – написав голова косоварського уряду.

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Хоті нагадав, що в Косово вже є декілька топонімів на честь американських політичних діячів, в тому числі президентів Білла Клінтона та Джорджа Буша, сенатора Боба Дола, державної секретарки Мадлен Олбрайт.

У війні Косова за незалежність від Сербії загинули понад 100 тисяч людей, більшість із них – жителі Косова, етнічні албанці. Доля понад 1 600 людей лишається невідомою. Війна закінчилася після 78-денної кампанії НАТО проти Сербії.

За висновком Міжнародного суду ООН, одностороннє проголошення незалежності Косова у 2008 році не суперечило нормам міжнародного права. На даний час Косово визнане 116 країнами, включно зі США та більшістю країн ЄС. Однак відмовилися визнавати Косово Іспанія, Словаччина, Греція, Кіпр та Румунія. Не визнає Косова й Україна.